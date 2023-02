Z Jihočechů byli pozváni v dorostu sprintéři VS Martin Dušek a Linda Marušová, čtvrtkaři Jan Čoka (SK Čéčova), Ema Albrechtová (Sok), Klára Konfrštová (Písek), překážkářky VS Michaela Běhounová, Bára Borová a Lucie Chmátalová, půlkařky Adéla Holubová a Tereza Říhová (Sok), 1500 m v kombinaci se 3000 m Vojtěch Kopecký, Adéla Štefanová (Sok), Filip Toul (ČD), 3000 m chtějí běžet Antonín Kinšt (JH) a Marie Tichá (Sok). Tyč má skákat Jakub Binter (Sok). "Víceboje" čekají mistra Michala Radu, přihlášeného na překážky, výšku a dálku, a jeho dvojče Ninu (200 m, překážky, dálka).

Tři závody čekají také juniora Petra Svobodu z VS (překážky, tyč a dálka). 60 m poběží Kateřina Marušová, čtvrtku Lurdes Gloria Manuel (obě VS), Amálie Řehoušková (Sok), 800 m Lucie Bahenská, Andrea Nikodemová (obě Sok), 1500 m a 3000 m Tereza Buštová a Barbara Kostková (obě Sok), trojku i Michaela Mikešová (ČD), překážky Melanie Turková (VS). Jihočeskou reprezentaci doplňují překážkář Vojtěch Štika (Sok), výškaři Tomáš Jelínek (Sok) a Jan Sobotka (Ves.), v trojskoku Tomáš Johaník (Sok) s Lenkou Kollarovou (Čéč) a v kouli Žaneta Pivcová (JH).

Sestava tedy našlapaná - uvidíme, kolik jmen se objeví i ve výsledkové listině!

Plavecká družstva poplavou o víkendu II. kolo mistrovství ČR v Ústí nad Labem. Účast v tomto semifinále si vybojovali muži PlČB a ženy J. Hradce a Pl. V Budějovicích budou v sobotu žákovské závody, k nimž byly pozvány kluby z celé ČR. Začátky na plaveckém stadionu budou oba dny v 8.45 h.