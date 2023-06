Série závodů Kolo pro život patří mezi největší podniky cyklistické sezony. Klání probíhají napříč celou Českou republikou a v sobotu 17. 6. v 9 hodin se milovníci cyklistiky sjedou do Hluboké nad Vltavou. "Poměří síly v atraktivním terénu, ale také si užijí bohatý sportovní, zábavný a hudební program ve Sportovně relaxačním areálu Hluboká. Stále ještě je prostor k registraci," vzkazuje šéf areálu David Šťastný.

Kolo pro život Orlík 2023, podívejte se na úžasnou atmosféru závodů. Teď se pojede pod hlubockým zámkem | Video: Deník/ youtube, Michal Dolejš

Poznat jižní Čechy z cyklistického sedla mohou všichni zájemci, kteří se v sobotu zúčastníočekávané akce Bikefest Hluboká Kooperativy. Závodníci si mohou vybrat ze dvou tratí B aC, které startují od kostela. Trasa B měří 54 kilometrů a má 1002 výškových metrů, trasa C je dlouhá 35,5 kilometrů s převýšením 760 metrů. Nebude chybět ani trasa D, tzv. Family jízda s délkou 15 km a převýšením 12 m.

Start rodinného závodu je přímo ze Sportovně relaxačního areálu a vede oblíbenou stezkou kolem Vltavy do Budějovic a zpět. „Kolo proživot je projekt pro širokou veřejnost. Hledáme po celé České republice vhodné lokality, které kombinují rodinné asportovní zázemí, krásné tratě a zajímavé okolí. Jsme moc rádi, že naše další kroky vedou právě na Hlubokou a do Jihočeského kraje, kde jsme našli fantastické podmínky a skvělou spolupráci s krajem, městem i sportovním areálem. Věříme, že Bikefest Hluboká bude během pár let výstavní skříní projektu Kolo pro život,“ říká jeden z organizátorů Tomáš Pravenec, ředitel Petr Čech Sport.

První video. První rozhovor. Jan Podroužek je součástí Dynama

Pro závodníky se otevírá obora Lesů ČR. "V rámci akce bude registrovaným účastníkům exkluzivně otevřena obora Lesů České repubpiky, která patří k nejvýznamnějším lokalitám české myslivosti." Celé území je orograficky členité s jedinečnými lesními ekosystémy starých smíšených porostů. Tyto lovecké revíry se mohou pochlubit špičkovým chovem zvěře, jako jsou jeleni, srny, daňci, mufloni a černá zvěř. „Jsem rád, že účastníkům závodu Kola pro život otevíráme v jižních Čechách další destinaci. Hlubocká obora nabízí tratě, které nejsou běžně k návštěvě, to je další rozměr, který kromě sportovního zážitku má projekt cyklistům přinášet,“ uvádí Pavel Klíma, náměstek hejtmana pro školství a sport.

Na své si mohou přijít nejen závodníci, ale i jejich doprovod. Závod bude provázet atraktivní zábavný a hudební program až do večerních hodin. Pro návštěvníky je zajištěno speciální parkování, a navíc mohou využít 30% slevu na ubytování na pátek a neděli ve Sportovně relaxačním areálu Hluboká, kde se akce odehrává. V areálu návštěvníci najdou také adrenalin park (lanový park a dětský lanáček, adrenalinové atrakce i pro nejmenší), adventure minigolf, plážový volejbal a mnohá další lákadla. "Cyklistickou podívanou lze spojit s návštěvou atraktivních míst v lokalitě, jako je prohlídka impozantního zámku Hluboká, zdolání nejdelší ferraty v České republice Ferrata Hluboká nebo obdivování zvířat v jihočeské ZOO Hluboká, kde mají účastníci podniku Bikefest Hluboká Kooperativy dvacetiprocentní slevu na vstupné. Přijďte se registrovat," vzkazuje ještě v pátek vedčer David Šťastný. "Věříme, že se závod Kola pro život v Hluboké nad Vltavou stane tradiční akcí, která oživí cestovní ruch, jenž je pro město důležitý, ale podpoří i aktivní pohyb dětí a dospělých,“ doplnil Šťastný, předseda Turistické oblasti Budějovicko. Stále je možné se na závod registrovat, a to i na místě ve Sportovně-relaxačním areálu.