Jihočeši se ve zbytku sezony musí obejít bez zraněného nejlepšího střelce soutěže Torina Dorna, což se na palubovce pochopitelně muselo odrazit. První půle nabídla velice vyrovnanou partii a utkání se začalo lámat ve třetí čtvrtině. Olomoucko využilo hradecké bezradnosti v ofenzivě a vytvořilo si jedenáctibodový náskok (45:56), když těžilo především z doskoků, což se ukázalo jako rozhodující.

Hráči GBA Fio banky se sice snažili nepříznivý vývoj změnit, na přelomu třetí a čtvrté periody stáhli manko na rozdíl čtyř bodů a minutu a půl před koncem ještě na pět, ale víc jim soupeř nedovolil.

Jimmy Rhoades, asistent trenéra J. Hradce: „Nezvládli jsme tlak, soupeř nás nutil do ztrát. Čekali jsme, že to bude tvrdý zápas a Olomoucko ho zvládlo lépe.“

Craig Victor, křídlo J. Hradce: „Zápas byl velmi tvrdý od začátku až do konce, měli jsme hodně ztrát. Nevím, jestli jsme vyhráli na doskoku, ale z mého pohledu Olomoucko udělalo pro vítězství víc.“

Miljan Čurovič, trenér Olomoucka: „Zápas měl play-off nasazení. Jsem rád, že nám vycházely věci, na kterých jsme pracovali. Jdeme nahoru s formou, máme dvě nové posily. Ty zahrály slušně, ale do budoucna od nich budeme očekávat víc. Na jejich první zápas nicméně super. Byl to férový boj, na úrovni, a jsem rád, že si odvážíme do Olomouce výhru.“

V dalším kole se jindřichohradecký celek představí už ve středu 9. března v Ostravě (17.30).

GBA Fio banka J. Hradec – BK Redstone Olomoucko 69:77 (23:22, 34:37, 55:61)

Body: DuBose 21, Victor 16, Novotný 13, Brown 6, Stegbauer 5, Welsch 3, Crawfors 3, Da Silva 2 – Tomsick 19, Vukovič 17, Kněžecič 13, Bracey 8, Feštr 8, McSwain 6, Sehnal 4, Halada 2. Trojky: 10:6. Fauly: 18:19. Trestné hody: 7/12: 13/23. Doskoky: 43:47. Rozhodčí: Vyklický, Zatloukal, Dombrovský. Diváci: 400.

Kooperativa NBL – nadstavbová skupina A2

1. Děčín 28 14 14 2316:2303 50,0%

2. Ostrava 27 10 17 2163:2328 37,0%

3. Olomoucko 27 5 22 2075:2362 18,5%

4. J. Hradec 28 4 24 2235:2622 14,3%