Kouzelník Kryštof. Podívejte se na video. Vykouzlil úsměv na tváři Tamarky

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice pomáhají malé Tamarce. Podívejte se na video, jak dokázal vykouzlit úsměv na dětské tváři kapitán Martin Kryštof. Stojí to za to. ADRA běh bude připravený ve Stromovce, do virutálního běhu se můžete zapojit třeba hned.

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice se připojí k Adra běhu pro Tamarku | Video: Deník/ Kamil Jáša