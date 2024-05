Tábor zažil v sobotu další atletické rekordy.

Výsledky: 100 m Petr Molík (Mi) 11,39, Tomáš Johaník 11,42, dor. Martin Dušek (VS) 11,14, Jan Čoka 11,54, ženy Lurdes Gloria Manuel (VS) 11,97, Kateřina Marušová 12,23 (r 12,20), Nikola Ježková (NV) 12,49 (r 12,38), dor. Tereza Kozáková 12,85, 200 m Filip Holoubek (NV) 23,12, Molík 23,38, Johaník 23,45, dor. Dušek 22,14 – os. rek., Čoka 23,47, Daniel Beneš 23,65, 400 m Filip Holoubek (NV) 50,43, Matěj Moravec 55,82, dorostenci Petr Junek (VS) 53,20 – os. rek., Tomáš Čoka 53,39, Miloslav Suchý 55,05, ženy Lucie Bahenská (Sok) 59,55, dorostenky Adéla Holubová (Sok) 55,63 – os. rek., Nina Zajícová 61,45, Tereza Říhová 63,21, Nela Šebestová 63,75 – os. rek., 800 m Barbara Kostková (Sok) 2:22,90 - os. rek., dor. Barbora Plonerová 2:25,85, 100 přek. Pavla Molíková (Mi) 14,67, Melánie Turková 16,20, dor. Nina Radová 13,81, Ema Albrechtová 14,68 - os. rek., Michaela Běhounová 14,79, 300 přek. dor. Albrechtová 44,37, 400 přek. Nela Šteierová (Sok) 67,52, Nikodemová 69,72, Moravec 65,03, disk Marek Marvan (VS) 36,58, Václav Toman 31,67, jun. Libor Tupý (Be) 30,54, dor. Jan Šíla (Sok) 32,79, kladivo Tomáš Svoboda (ČD) 49,38, Václav Toman 44,44, Marvan 37,53, ženy Eliška Krajčová 53,43, Alena Kvasničková (obě ČD) 26,74, dor. Rypáčková 45,46 – krajský rekord, koule Marvan 14,49, Toman 10,88, jun. Libor Tupý 13,63, dor. Lukáš Malinský (Sok) 10,38, ženy Kamila Kůtová (Bech.) 11,75, Kateřina Müllerová 10,99, Anna Kotounová 10,58, dálka Štěpán Pokorný (Mi) 640, Tomáš Jelínek (Sok) 583 - os. rek., dor. Filip Komárek 623, René Steinke 580, trojskok Marek Volf st. (VS) 12,58, dor. Marek Volf ml. 13,82, Komárek 12,02 – os. rek., ženy Daniela Václavíková (Sok) 11,51, Lenka Kollarová 10,09, dor. Nela Vybíralová (VS) 10,42 – os. rek., tyč Pavla Buřičová (VS) 298, dor. Linda Kupková (NV) 238, muži Tomáš Bačák (VS) 418, Jan Binter 318, dor. Jakub Binter (17, Sok) 398 – os. rek., Rostislav Pivec 388 – os. rek.

Výsledky krajského přeboru plavců přineseme v neděli.