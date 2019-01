České Budějovice – Krajský přebor jednotlivců ve stolním tenisu bude hostit o víkendu herna Pedagogu na Branišovské ulici. V sobotu si to o tituly rozdají muži a ženy, v neděli dorost.

Michal Vávra | Foto: Deník/ Jan Škrle

Prestižního turnaje se tradičně účastní nejlepší hráči z jihočeských klubů i ti, kteří jsou v nich registrováni, ale působí momentálně v zahraničních soutěžích.



Titul z loňského roku bude obhajovat nestárnoucí matador Michal Vávra, který loni ve finále udolal ve strhující sedmisetové bitvě Filipa Korbela ze Studené, a na trůn se vrátil po tříleté pauze. Německý legionář, který už více než dvacet let válí v německém Nassau, nechybí ve startovní listině ani letos. Bude se prát o svůj rekordní patnáctý krajský primát ve dvouhře.



Z užší krajské špičky se omluvil pouze prachatický Milan Zaunmüller, který hraje třetí nejvyšší rakouskou soutěž. Ale přijedou další favorité. Loňský finalista Filip Korbel, Jan Duspiva, strakonický talent Jakub Slapnička a do boje o nejvyšší příčky bude chtít na domácích stolech promluvit i lídr druholigového Pedagogu Pavel Kortus mladší.



Muži budou hrát nejprve ve skupinách a poté si to ti nejlepší rozdají ve vyřazovacích bojích na čtyři vítězné sety. Žen se na letošní přebor přihlásilo pouhých šest. Kromě dvouher se budou hrát v obou kategoriích také čtyřhry a vypsán je i mix. Neděle bude na Branišovské ulici patřit dorostencům a dorostenkám.



Prezentace bude probíhat po oba dny od 8 do 8.30, zahájení turnaje je plánováno vždy na 9. hodinu. Finálové boje se dají očekávat v odpoledních hodinách.