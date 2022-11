Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz pořádal šampionát po 8 letech. "V pořádání šampionátů je český svaz zcela jedinečný a ve spojení s industriálními prostory ostravské multifunkční auly Gong připravil originální, netradiční, nepřekonatelný závod na vysoké úrovni."

Nejprve probíhala základní kola jednotlivců žen. "Náš klub využil tento den pro trénink a přípravu na semifinálová kola," popisuje trenérka Klára Klepalová. Pak už probíhala očekávaná finálová kola. "Volný čas mezi jednotlivými koly jsme využily na prohlídku okolí, největším zážitkem byla návštěva šroubové věže Bolt Tower," přidává i nesportovní zážitek karolina Beranová.

Po slavnostním ceremoniálu proběhla zasloužená after party, kde závodníci z celého světa společně roztancovali celou aulu. "Pak už jednotlivé výpravy odjížděly domů."

Za Sport klub RB – zlaté kadetské trio z MČR a ME v Belgii Bára Braunfuchsová, Magdalena Jandová, Michaela Slovanová postoupilo do finále ze druhého místa, obhájilo tuto pozici i ve finále a získalo titul první vicemistryně světa. "Společně trénují první sezonu, Báry je to úplně první závodní sezona, Mája s Míšou dříve cvičily ve dvojici. Jde o velmi zodpovědné a vnímavé závodnice, technicky patří na první místo. Nasbírané zkušenosti využijí v tréninku a při tvorbě nové choreografie pro nadcházející sezonu," hodnotí spokojená trenérka.

Jihočešky na mistrovství světaZdroj: DeníkSeniorské trio, stříbrné na MČR, třetí na ME Karolína Beranová, Lucie Karásková, Barbora Kuželová postoupilo do pátečního finále ze třetího místa, obhájilo jej i ve finále a získalo titul druhé vicemistryně světa. "Úžasná sezona našeho tria, které se od jara zlepšovalo závod od závodu a těsně před šampionátem si trouflo obohatit sestavu o náročnou zvedačku, dosáhlo svého cíle." Trenérka Klára Klepalová sestavila krásnou choreografii postavenou všem třem na míru. I podle slov soupeřů a trenérů se trio během sezony „vytáhlo“ a udělalo na sobě velký kus práce. "Jsme moc rády, že se to povedlo, Lucka nastoupila v říjnu na lékařskou fakultu do Plzně, takže celý měsíc před závodem se trénovalo, jak se dalo. Karolína navázala na svůj juniorský bronzový mezinárodní úspěch na mistrovství světa 2019 v Leidenu a Barbora se trpělivě protrénovala až k titulu. Všechny tři jsou v našem klubu od dětství a spolupracovat s nimi je velká radost."

Světová bronzová medaile v kategorii seniorů je obrovským úspěchem. "Za celou moji kariéru je to první sezona, kdy se na stupních vítězů ve sportovním aerobiku v kategorii dospělých probojoval náš klub," chválí majitelka klubu Romana Beranová. "Máme juniorské tituly z mistrovství světa, z mistrovství Evropy, ale pak většinou závodnice odcházely za studiem do jiných měst nebo pomalu ukončovaly kariéru. Radost je o to větší, když je součástí týmu i moje dcera a k titulu je přivedla moje bývalá svěřenkyně, současná výborná trenérka a choreografka Klára Klepalová, které patří velké poděkování. To si zaslouží také rodiče všech závodnic a celý fanklub, který nás přijel podpořit."

Po chvilce klidu na kompenzační a technické tréninky přijde příprava nové sezony. "Nachystáme nové hudby, choreografie. Těšíme se na nové malé závodnice z přípravky," říkají úspěšné reprezentantky po návratu z MS.