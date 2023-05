Krasobruslení patří v Jihočeském kraji mezi velmi úspěšné sporty. "Před měsícem naši krasobruslaři z krajského města ukončili svou závodní sezonu," rekapituluje Jana Tomanová. "Ale není čas na zahálku a je třeba se pustit do letní přípravy."

Krasobruslaři z Českých Budějovic, Viktorie Kucianová | Video: Foto: Deník/ Jana Tomanová

Krasobruslaři z BK Č.Budějovice se v současné době připravují na novou sezonu, která začne už v srpnu prověrkami pro reprezentaci. "Bohužel v Budvar aréně led v tuto chvíli není k dispozici, a tak krasobruslaři stejně jako hokejisté musí hledat v okolních městech nebo na jiném zimním stadiónu." Krasobruslaři trénují v bývalém hokejovém Centru Pouzar v Českých Budějovicích, kde mají k dispozici dvakrát týdně ledovou plochu sami pro sebe.

„Je nám to samozřejmě velmi líto, protože v jiných krajských městech mají krasobruslaři led celoročně, což pro naše děti znamená značný handicap v rámci celorepublikové konkurence. Snažíme se pro závodníky zajistit co možná nejvíc ledu, ale je to velmi obtížné. Stále zůstáváme městem hokeje a ten má před námi bohužel vždy přednost.“ komentovala trenérka a členka výboru Jana Tomanová. Krasobruslařům tedy nezbývá nic jiného než v tomto období dojíždět do Prahy, kde je led celoročně k dispozici.

Soustředění nejlepších krasobruslařů ČR se konalo ve Špindlerově Mlýně. Na něm nechyběli ani závodníci z jihu Čech. Českobudějovický klub zastoupili Alžběta Kvíderová, Emma Fuková, Viktorie Kucianová, Martin Bidař a Barbora Kucianová. "Šest nejlepších závodníků odjelo do Ostravy (Alžběta Kvíderová, Emma Fuková, Viktorie Kucianová, Lukáš Toman, Martin Bidař a Barbora Kucianová), kde se zúčastnili výcvikového kempu pod vedením známých trenérů Rafaelem Arutjunjanem, Matteem Zannim nebo bývalým českým krasobruslařem Michalem Březinou. "Výcvikový kemp byl zakončený krasobruslařskou galashow českých a světových hvězd, na které se představil i nový sportovní pár Martin Bidař a Barbora Kucianová. „Velice nás těší, že novou partnerkou Martina je právě Barča Kucianová. Oba pochází z našeho klubu a doufáme, že je jejich budoucí výkony dostanou na olympiádu. Jako klub jsme velice hrdí na Martina Bidaře, protože se zúčastnil olympiády v Pekingu v roce 2022, kde bohužel nepostoupil se svou partnerkou do volných jízd. Mezi všemi je však považován za našeho nejlepšího sportovce.“ komentovala Tomanová.

Bruslařský klub si velice váží také spolupráci se Základní školou Grünwaldova v Českých Budějovicích, která úzce spolupracuje s tímto klubem. V rámci sportovního střediska krasobruslení (v ČR jsou pouze 4 – Liberec, Praha, Kopřivnice a ČB) mohou žáci navštěvovat polední hodiny ledu v rámci výuky.

„V tomto školním roce navštěvuje Základní školu Grünwaldova celkem sedmnáct krasobruslařů. Od zřízení sportovního střediska v roce 1997 je to největší počet. Škola našim krasobruslařům umožňuje účastnit se tréninkových jednotek v rámci vyučování, zejména v poledních hodinách. Ráda bych poděkovala všem učitelům v Základní škole Grünwaldova za vstřícnost zejména u těch závodníků, kteří skoro celý týden, někdy i déle tráví mimo školu. Učitelé jsou zde skvělí, vždy se s nimi dá domluvit na přezkoušení nebo napsání dodatečného testu. Jsem velice ráda, že tato škola dokázala připravit naši závodnici Nikolu Sitkovou na její budoucí vzdělávání na gymnáziu, i přes značný handicap, tráví čtrnáct dní v Žilině, potom týden v Praze a pouze jeden týden je v Českých Budějovicích. Za klub jí moc gratulujeme k přijetí,“ okomentovala vedoucí SpS Jana Tomanová.