Krasobruslařský klub v Č. Budějovicích se může pochlubit nejen výchovou talentů, ale vyrostli v něm i reprezentanti ČR a olympionici. "Máme olympioniky, závodníky na evropské a světové úrovni, zúčastňujeme se republikových závodů, kde se umísťujeme na prvních příčkách."

Příkladem pro začínající krasobruslaře by mohl být zmiňovaný pár Bidař - Kucianová. "Je to velký vzor," přikyvuje předseda klubu. "Martin už byl na olympijských hrách dvakrát, teď má velkou ambici, aby se společně s Bárou zúčastnili olympiády v Itálii."

Přestože tento sport vozí úspěchy z celého světa, předseda klubu by rád vylepšil podmínky pro trénink. "Podmínky jsou dost složité. Ledy si můžeme vybírat až po hokejovém klubu, proto na nás zbývají rána, občas odpoledne."

A tak si šikovní chlapci a děvčata musí přivstat. V kolik jim zvoní o prázdninách doma budík? "Záleží na tom, odkud do Budějovic jezdí. V Jihočeském kraji jsme největší krasobruslařský klub, sjíždí se sem závodníci z Tábora, Třeboně, Českého Krumlova, ze Strakonic. Scházíme se v 5:45, to se ještě musí krasobruslaři rozcvičit, budíky zvoní ve čtyři ráno, ve čtyři dvacet, aby v 5:45 byli fit a mohli podat svůj největší výkon."

Lukáš Kvídera si docela dlouho hledal cestu do světa krasobruslení, který nejprve moc nesledoval. "Fanouškem tohoto sportu jsem se stal až s dcerkou, která začala závodit." Dívky z BK ČB patří na celorepublikové úrovni k nejtalentovanějším. BK ČB spolupracuje se ZŠ v Grünwaldově ulici. "Tam chodí hodně členů klubu, mají to pak malinko snazší, že to mají docela blízko na zimní stadion. Ale není podmínkou, že naši členové musí chodit do této školy. Trenérsky jsme stabilně obsazení, využíváme i jízd na pražské hodiny za trenérem Petrem Bidařem."