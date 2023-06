Bronz z mistrovství Evropy. Krásná práce, gratulace Jihočeškám

Nováček seniorského týmu skončil před týdnem v Augsburgu šestý, před domácím publikem v Troji si dojel pro sedmé místo. „Byla tam lehká nervozita, ale na závod a na ježdění jsem se moc těšil. Bohužel výsledek není takový, jaký jsem si představoval, ale finále doma je úžasné. Když jsem najížděl branky sedm a osm, nebyl tam válec, o který bych se mohl opřít, aby mě to dobře vystřelilo do další brány a musel jsem to nějak zachraňovat. Další branku jsem si chtěl předhodit špičkou, abych tam mohl potáhnout záběrem, a to mi nevyšlo, zadrhl jsem tam trochu zadkem o dno, to bylo takové kritické. Pak už jsem to chtěl jen dohnat a dojet nejrychleji, co to šlo,“ uvedl mistr Evropy do 23 let, který se těší na další závody a doufá opět ve finálové účasti.

Jakub Krejčí je odchovancem českobudějovické slalomářské školy, závodí za Duklu Brandýs nad Labem, na kanále v Českých Budějovicích velmi často trénuje. Během léta ho tam určitě potkáte.