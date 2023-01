Od té doby uteklo dost času. Filip Křesťan v této sezoně útočí z pozice univerzála Benátek nad Jizerou. Svému týmu pomohl v prvním zápase nového roku právě proti Jihostroji. A na kurtu v pěti setech sesbíral nejvíc bodů ze všech hráčů! "Je to fajn," usmíval se po zápase přímo na ploše, kde v náručí držel půlroční dceru Isabellu. "Je to radost. Malá je hodná, neproblémová, dobře spí, krásně spinká i v noci, když nemá hlad, tak nebrečí, je to hodné dítě, vlastně se až divím, proč jsem to tak oddaloval, na svůj věk jsem čekal relativně dlouho, mohl jsem ji mít už dřív," usmíval se pětatřicetiletý hráč a hned dodal: "Mám ale mladou přítelkyni, ta všechno zvládá."

Profesionální volejbalista vzal okamžitě roli otce na plný úvazek. "Opravdu to je obrovská radost, zase si užívám trochu jiné věci. Isabella si dokáže i sama hrát, je to samostatné dítě. Za tak obrovskou radost jsme moc rádi."

Není divu, že profesionální sportovec najednou vnímá život jinak. Změnily se mu priority. "Svým způsobem určitě," potvrzuje Filip Křesťan, že v jeho hlavě už není jen volejbal, volejbal a zase volejbal…"Proto jsem se také domluvil tady v Benátkách," říká ke svému aktuálnímu angažmá. "Je pro mě důležité, abych nemusel být úplně na všechny tréninky, posilovnu si odpracuju sám, na to jsem hodně poctivý a pečlivý," popisuje. Jak tedy vypadá jeho program v benáteckém volejbalovém klubu? "Mám to sem hodinu autem. Dojíždím jednou denně. Jsem moc rád, že mohu být doma s rodinou a můžu tak pomoc přítelkyni s malou." Zatímco v Benátkách je šéfem a kapitánem, v rodině rozdělení funkcí funguje demokraticky. "Když je kvůli práci přítelkyně třeba, tak jsem rád, že jsem doma a můžu vypomoct."

V extralize výsledky Benátek nad Jizerou úplně hromující nejsou. Doma to jde, venku je to horší. "Venku jsme vyhráli jen jednou, jinak vždycky prohrajeme," vyprávěl Filip Křesťan po zápase s Budějovicemi, který se celému týmu hodně povedl. "Doma je to lepší. Třeba proti Jihostroji jsme neměli co ztratit. Zatím to máme trochu jako na houpačce. Na venkovních hřištích se s tím pereme. Necítíme se tam ve své kůži. Doma dokážeme předvádět takové zápasy, jako byl ten proti Budějovicím. Po Vánocích jsme si k tomu něco řekli, v novém roce musíme být na sebe trošku přísní," říká spokojený volejbalový tatínek malé Isabelly Filip Křesťan.