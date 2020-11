Volejbalisté českobudějovického Jihostroje vyrazili do Liberce bez Ondroviče a Piskáčka, kteří už v minulém týdnu měli pozitivní výsledek testu na Covid-19, ale v dobré náladě. Ta se projevila na výkonu v úvodním setu. Jihočeši naprosto dominovali, zaskočili domácí tým precizním výkonem a do cíle setu dokráčeli ve veliké pohodě.

Ve druhém setu to trochu přehnal nahrávač de Amo, který celkem třikrát poslal míč na libereckou stranu kurtu “na druhou”, ani jednou nebyl úspěšný, náskok, který si Liberec vybudoval, byl rozhodující. Navíc se v libereckém dresu rozehrál k vynikajícímu výkonu bývalý univerzál Jihostroje Michal Kriško.

Také třetí set se hrál podle kriškových not. Tomu vydrželi síly až do závěru, I když se ho Jihostroji několikrát podařilo ubránit v poli, výhru v koncovce slavila Dukla.

Výměny by, kdyby diváci mohli do haly, určitě pobavily. Jenže v prázdné hale Kriškové, Michal a Tomáš, pálili jako na střelnici. Jihostroj, který se v závěru setu hodně zlobil na výroky rozhodčích, v sezoně poprvé prohrál, poprvé nezískal ani bod. V sobotu přijede do Č. Budějovic Zlín (18.00).

6. kolo extraligy: Liberec – Jihostroj Č. Budějovice 3:1 (-21, 18, 22, 21). Rozhodčí Činátl, Krtička. Jihostroj ČB: de Amo, Rejlek, Todua, Mach, Michálek, Stoilovič – Kryštof (Schouten, Koranda, Zmrhal). Trenéři Dvořák a Skolka.