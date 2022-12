České Budějovice postoupily z osmifinále Poháru CEV. Ale nejsou ve čtvrtfinále. Také vám tady něco nehraje? Máte pravdu. Je to systém soutěže, do kterého CEV vložil ještě jedno play off kolo navíc. Tak to prostě je. Jihostroj tedy opravdu osmifinále se švýcarským Schönenwerdem zvládl, jenže než postoupí do čtvrtfinále, musí zvládnout ještě jedno kolo.

Jihočeši odehráli zápas se Švýcary solidně. Takticky velmi dobře. Hodně bodů nasbíral skokan ze Srí Lanky. Celým jménem Jayalath Arachchige Mahela Indeewara Bandara. Skákal jako na pérách, jeho ladný pohyb fanoušky udivoval. Domácí obranu potrápil. Ale nezničil ji. "Já od něj přesně takovýto výkon očekával," říkal po zápase trenér vítězného týmu Vojtěch Zach. Mahela, toto jméno měl na zadní straně svého dresu, odehrál dobrý part. "Opravdu hodně skáče, je mu teprve dvaadvacet, ale také udělal pár chyb, které náš univerzál Michal Kriško neudělal. Tady byla důležitá zkušenost, proto univerzál ze Srí Lanky, před kterým smekám, nebyl nakonec rozdílovým hráčem."

Tím, kdo vytvořil důležitý bodový rozdíl, se stal už zmiňovaný Kriško. Vlétl do zápasu, hecoval sebe, spoluhráče i diváky. "Chtěl jsem to trochu pobláznit, to je můj styl," culil se po utkání. Právem byl zvolen nejlepším hráčem celého zápasu. "Jsem rád, že mi to vyšlo, ale je pravda, že někdy jsem měl i trochu štěstí," zmínil údery z velmi složitých pozic, kdy balon proskákal nepříliš dobře srovnanou švýcarskou obranou.

Jihostroj ztratil první set a divákům, kterých se sešlo méně, než se čekalo, na tribunách zatrnulo. Postup byl najdenou v ohrožení. Jihostroji se nedařil servis. "Za dobu, co jsem u týmu, to byl náš nejhorší zápas na podání," nebál se pojmenovat chyby trenér Zach. I proto je velmi cenné, že se Jihostroji podařilo průběh utkání otočit. Za stavu 2:1 už bylo jasné, že postup mají hráči z Českých Budějovic doma. A Vojtěch Zach vystřídal prakticky celou sestavu! I s liberem! Prezident klubu Jan Diviš po utkání reagoval: "Taky jsem se trochu obával o vítězství. Doma musíme vyhrávat. Chtějí to fanoušci, hráči, sponozoři, partneři klubu. Chce to i prezident," smál se dobře naladěný šéf úspěšného českobudějovického sportovního klubu. "Určitou chvíli jsem také rozvažoval, jestli to bylo dobré nebo špatné rozhodnutí, naštěstí jsme to zvládli a snad i diváci pochopili, že to sice bylo trochu na úkor kvality, ale ve prospěch budoucnosti."

A nejen to. Trenér Vojtěch Zach zmínil i další pochopitelnou motivaci, kterou při prostřídání sestavy měl: "V sobotu hrajeme doma důležitý zápas se Lvy," připomněl další atraktivní duel, který Jihostroj odehraje v tradiční čas. V sobotu od 18.00. A odpočaté hladové opory se mu budou určitě hodit. Proto nechal klíčové hráče odpočinout. Do Č. Budějovic se vrátí ukrajinský sympaťák Valerij Todua! A pozor! V týmu z Prahy jsou i na jihu Čech dobří známí Adam Casey Schouten a Martin Tibitanzl. Bude to přímý souboj o třetí místo v extraligové tabulce.