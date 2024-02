Druhá česká medaile. Vybojovala ji po skvělém výkonu Kristýna Zemanová.

MS v cyklokrosu v Táboře, závod žen U23 | Video: Deník/ Kamil Jáša

Trenér Petr Klouček to přesně předpověděl. Podle něj Kristýna Zemanová vybojuje medaili. Stalo se. Česká cyklokrosařka skvělým výkonem dojela do cíle závodu na MS na druhém místě.

Kryštof Bažant splnil, co chtěl. Má medaili z mistrovství světa

Britka Backstedtová jela svůj vlastní závod. Brzy se odpojila od soupeřek. Jejím tempu Zemanová a Nizozemka Bentveldová nestačily. V závěrečné fázi skvěle takticky nachystaná česká reprezentantka vyměnil kolo a do cílové rovinky přijela na druhém místě. Byl to pro ni jeden z nejkrásnějších životních zážitků. Krystýně Zemanové tleskaly tisíce diváků. Na rozbahněné trati posílali fanoušci Češce energii. Ta se naplno koncentrovala na každou zatáčku. Na každou vyjetou kolej. Kristýna Zemanová je v kategorii do 23 let vicemistryní světa pro rok 2024.