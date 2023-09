Mistrovství České republiky žáků ve vodním slalomu se konalo v umělém slalomovém kanále u Křivoklátu. Na videu se podívejte, jak mladíci dovádějí v českobudějovickém kanále.

Vodáci se v areálu v Českých Budějovicích baví surfováním | Video: Deník/ Kamil Jáša

Nejlepší žáci republiky si zazávodili o tituly ve vodním slalomu na Berounce. "Na umělém kanále kousíček od Křivoklátu," upřesnil českobudějovický trenér a bývalý reprezentant Karel Krejčí. Na startu se utkalo celkem 201 žáků. Závodníci z SK VS České Budějovice se neztratili. Matěj Krejčí (2011), mladší bratr Jakuba Krejčího, mistra světa do 23 let, a aktuálně mistra světa z Londýna z hlídek, si v kategorii C1 mezi mladšími žáky dojel po hezké rychlé jízdě pro titul mistra České republiky. "Závod byl také posledním závodem v Českém poháru žáků, Matěj obsadil konečné druhé místo za Zbyškem Suchým z USK Praha." Adam Rezek skončil ve starších žácích K1 na 22. místě a Ondřej Pinkava v mladších žácích na C1 byl 21.

C1 žáci mladší: 1. Matěj Krejčí SKVS ČB 115,10, 2. Zbyšek Suchý USK Praha 120,31, 3. Vojtěch Štefan USK Praha 126,16, 21. Ondřej Pinkava SKVS ČB0 198,76,

K1 žáci starší: 1. Matěj Štýbnar Olomouc 94,32, 2. Dominik Řežábek USK Praha 100,61, 3. Tobiáš Maděrka Olomouc 100,91, 22. Adam Rezek SKVS ČB 114,41.