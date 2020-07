V novém areálu městské haly v Modřicích se uskutečnila celorepubliková sportovní akce. Mistrovství České republiky v nohejbale mladších žáků se hrálo v disciplíně jednotlivců.

Kryštof Kalianko na kurtu | Foto: Deník/ Emanuel Višvader

"Hrálo se ve věkové kategorii do dvanácti let," připomíná trenér Dynama ČB Emanuel Višvader.

Turnaje se zúčastnilo 27 hráčů z 11 klubů.

TJ Dynamo ČEZ Č. Budějovice vyslalo do soutěže dva hráče, Kryštofa Kalianka a Adama Marka.

"Turnaj byl zahájen českou státní hymnou, kterou naživo bez hudby zazpíval jeden z hráčů Baníku Stříbra Ondřej Tolar," přibližují Jihočeši zajímavost. Boje vypukly celkem v 8 skupinách. Z nich postoupilo 8 vítězů skupin přímo do osmifinále a hráči umístnění na 2. a 3. místech ve skupinách museli jít do předkvalifikace play off.

"Přímo do osmifinále postoupil náš nadějný singlista Kryštof Kalianko," zmínil Višvader celkového vítěze skupiny. "Náš druhý hráč Adam Marek šel do předkola, kde jeho boje ukončil hráč z Opočna ve třetím zkráceném setu." Kalianko se v osmifinále utkal s modřickým hráčem Lukášem Trávníčkem, kterého porazil a postoupil do čtvrtfinále. "Do osmičky nejlepších hráčů z celé České republiky." O postup do semifinále narazil Jihočech na soupeře ze Žďáru nad Sázavou. "S Matějem Sobotkou bojoval ve druhém setu až do stavu 8:8 ale pak přišla chvilková nesoustředěnost, která rozhodla a ukončila jeho skvělou jízdu. Ještě jednou mu chci poděkovat a pogratulovat k pátému až osmému místu. Singl je velice náročná disciplína, jak na techniku, kondici a také hlavu," uvedl spokojený trenér Emanuel Višvader. Matěj Sobotka se stal vítězem celého šampionátu .

Pořadí na mistrovství České republiky v nohejbale kategorie mladších žáků v singlu pro rok 2020

1. Matěj Sobotka (Žďár nad Sázavou)

2. František Dlabka (MNK Modřice)

3. Ondřej Tolar (Baník Stříbro)

4. Tomáš Jahoda (MNK Modřice)