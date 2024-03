Jmenuje se Alejandro Miguel González Rodríguez. Na jeho hlavu se po utkání s Karlovarskem strhla kritika. Ne malá. Spíš veliká. Na sociálních sítích to tak chodívá. Málokdo ale věděl a viděl, jak mezi sety mladík z Kuby sprintoval na toaletu. "Nebylo mu dobře, měl střevní problémy, teď už by měl být v pohodě," říkají v klubu. Druhý zápas série se odehraje v K. Varech v neděli večer.

Faktem je, že Gonzalez, ať už to bylo z jakýchkoli důvodů, dobrý zápas neodehrál. Podívejte se na video, jak ho soupeř dokázal zablokovat. Ne jednou. Vícekrát. "Zastoupil ho Stijn," okamžitě po utkání vychvaloval hráče z lavičky trenér Kowal. Myslel hráče, který se jmenuje Stijn van Schie. Nizozemec naskočil do zápasu v jeho průběhu a soupeře svými údery umlátil.

Ještě před zápasem došlo k velmi zajímavému setkání. Zachytila ho pohotová kamera Deníku. Ruku si podali Elio Thondike Saez a Alejandro Miguel Gonzalez. "Povídáme si španělsky," vyprávěl Elio, který v prostředí českobudějovického volejbalu zanechal nesmazatelnou stoupu. Zkoušel to v prvoligové Škodě, zahrál si v dalších klubech. "Miguel je z jiného místa na Kubě, je z Matanzas, to je čtyřicet kilometrů od Varadera, tam přesně žije moje sestra," rozpovídal se kubánský volejbalista.

Matanzas je přístavní město na Kubě, která leží 100 km východně od Havany na pobřeží Floridského průlivu. Má okolo 150 000 obyvatel a je hlavním městem stejnojmenné provincie. Protékají jím řeky Yumurí, San Juan a Canímar, má proto přezdívku město mostů nebo kubánské Benátky. Elio Thondike Saez ho velmi dobře zná. Doma už je ale víc než 30 let v Českých Budějovicích, kde se oženil a s manželkou Elvírou mají pětadvacetiletou dceru Olinku. "U nás na Kubě se hraje skvělý volejbal. Kubánci hodně skáčou, to je vidět i na Miguelovi," říká Saez, který sám v dobách největší slávy udivoval na volejbalových kurtech vysokým výskokem.

Alejandro Miguel González Rodríguez

Narozen: 12. 3. 2003 v Matanzas

Výška: 208 cm



Úspěchy:

? 1x bronz ze South American Club Championship s Araguari (2023)

? 1x vítěz Panamerického poháru hráčů do 21 let s národním týmem Kuby (2023)

? MVP na Panamerickém poháru hráčů do 21 let (2023)

? nejlepší univerzál na Panamerickém poháru hráčů do 21 let (2023)

Příchod do Jihostroje České Budějovice z Araguari (Brazílie) v kvěznu 2023.