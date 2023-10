Jmenuje se Alejandro Miguel González Rodríguez. Přezdívku mu jistě v šatně Jihostroje brzy někdo vymyslí. Kádr extraligového týmu je kompletní, trenér může vymýšlet plány na další soupeře.

Není to první Kubánec, který se objevuje na tréninku českobudějovického klubu. V devadesátých letech minulého století zkoušel štěstí Elio Thondike Saéz. V nejvyšší soutěži se sice neprosadil, ale na jihu Čech zůstal, oženil se, a ve volejbalové jihočeské rodině zanechal výraznou stopu. Hrál II. ligu v Lokomotivě Č. Budějovice, později nastupoval za českobudějovický Meteor.

Alejandro Miguel González dorazil a okamžitě se seznamoval s chodem klubu. Neumí anglicky. Kubánský kudrnáč si s každým rád povypráví, ale ve španělštině. Když se mu chcete podívat do očí, musíte hodně zdvihnout hlavu. Kubánský bojovník Gonzáles měří 208 cm. "Čekali jsme, až přiletí, měl by to být kvalitní hráč," říkal už v době, kdy Jihostroje hrál první zápasy trenér Andrzej Kowal, který s Kubáncem evidentně počítá do těžkých zápasů. Těch má Jihostroj České Budějovice před sebou celou řadu. "Ligu mistrů začneme v Německu, pak přijede Jastrzębski Wegiel to bude jeden z vrcholů této části sezony," odpovídá polský trenér. Generální manažer klubu Robert Mifka doplnil: "Zápas s polským klubem Jastrzębski Wegiel bude možná vrcholem celé sezony, Vstupenky rychle mizí, těšíme na ten sebou, odehrajeme ho odvážně."

Jihostroj čeká první zápas Ligy mistrů 22.11. v Lüneburgu (Německo), Wegiel dorazí 28.11. V extralize jedou Jihočeši v sobotu do Kladna.

Alejandro Miguel González:

Narozen: 12. 3. 2003. v Matanzasu (Kuba)Výška: 208 cmNárodnost: KubaCelé jméno: Alejandro Miguel González RodríguezProfesionální kariéra2018 – 2021 Matanzas Cuba2021 – 2022 Sada Cruzeiro U19 Brazil2022 – 2023 Araguari Vôlei Brazilod 2023 VK Jihostroj České Budějovice Czech Republic

Úspěchy:

1x bronz ze South American Club Championship s Araguari (2023)

1x vítěz Panamerického poháru hráčů do 21 let s národním týmem Kuby (2023)

MVP na Panamerickém poháru hráčů do 21 let (2023)

Nejlepší univerzál na Panamerickém poháru hráčů do 21 let (2023)