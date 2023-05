Již jednatřicátou závodní sezonu zahájil Autoklub v Písku na Hradišti. Na její úvod se na jihu Čech uskutečnily dva velké závody v supermotu.

První závod mezinárodního mistrovství republiky v supermotu v Písku. | Video: Deník/ Pavel Kortus

O posledním dubnovém víkendu Hradiště hostilo rakouský šampionát, o týden později se zde konalo české mistrovství. Na start se postavilo v několika třídách 58 jezdců. „Ve stejném termínu se jelo mistrovství Německa, což ovlivnilo počet účastníků,“ říká ředitel závodu Václav Kudrle. „Účast byla trochu slabší, ale jinak závod proběhl naprosto bez problémů. Snažíme se, aby u nás byli všichni spokojeni a snad se nám to daří,“ je přesvědčen.

Loni se jel v Písku závod rakouského a českého šampionátu společně v jednom termínu. Letos se oba seriály oddělily. „Snaha o společný závod opět byla, ale obě strany se nedohodly. Problém byl v tom, že v termínu rakouského závodu se jelo mistrovství světa v Itálii, kde startovali naši nejlepší. O týden později do toho zase vstoupilo mistrovství Německa, kde jede také řada špičkových pilotů z obou států,“ vysvětluje.

Supermoto u nás není poslední dobou v nejlepší kondici. Jezdecká základna se zužuje. „Doba je především z ekonomického hlediska hodně složitá. Z tohoto pohledu účast skoro šedesáti závodníků na našem mistrovství není špatná,“ míní Kudrle. „Na druhou stranu se obrovsky zvyšují náklady na pořádání závodů zejména u zdravotního zabezpečení. K tomu časomíra, činovníci, nájem areálu. Není to legrace,“ je si vědom.

Milan Sitnianský neměl v Písku konkurenci, ale chce se prosadit hlavně ve světě

Co se týká supermota, tak to byly letos v Písku jediné dva závody. „Snažíme se respektovat protihlukové limity,“ podotkne ředitel závodu. „Svaz technických sportů jako majitel areálu objednal protihlukovou studii a až bude hotová, tak budeme žádat na krajské hygienické stanici o výjimku, abychom příští rok mohli jet více závodů,“ dodává.

Supermoto v nejbližších týdnech vystřídají na Hradišti závody motokár a malých motocyklů miniracing. V obou disciplínách se pojedou závody mistrovství republiky. Šampionát v miniracingu se uskuteční na Hradišti 26. května a podruhé na začátku července, mistrovství republiky v motokárách zavítá na oblíbený autodrom 19. - 20. srpna. „To bude skutečně velký závod, počítáme s účastí více než dvou stovek jezdců,“ zve Kudrle motoristické příznivce na další atraktivní podniky.

On sám s pořádáním závodů ani po dlouhých letech končit nehodlá. „Ani nejde o to, jestli mě to pořád ještě baví,“ namítne s úsměvem. „Ale mám nějakou zodpovědnost, a dokud budeme mít alespoň ten nejužší tým pořadatelů a ekonomická situace to umožní, tak určitě budeme pořád pokračovat,“ ujistí.