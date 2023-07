Umělý kanál v areálu vodních sportů v Českých Budějovicích prožívá zajímavé léto. O návštěvě olympijského vítěze Lukáše Pollerta už jsme informovali, v první polovině prázdnin se odehrály dva závody. Memoriál Karla Krejčího a memoriál Lídy Polesné. O tituly na trati ve vltavských peřejích bojovali i veteráni.

Vodní slalomáři v Českých Budějovicích. Podívejte se na hodnocení profesionálního herce a amatérského slalomáře Filipa Jáši | Video: Deník/ Kamil Jáša

Dva dny po sobě patřily ve vodáckém areálu v Českých Budějovicích slalomářům. Memoriálu Karla Krejčího a memoriálu Lídy Polesné. Jsou to dva tradiční letní závody, které klub připravuje. Letos závodili o republikové medaile také veteráni. Nechyběl mezi nimi ani současný předseda Českého svazu kanoistiky Stanislav Ježek. Dokonce usedl do lodě! Jeho talent, cit pro vodu, ideální výběr stopy, skluz, načasování záběru, to se nedá popsat, to musíte vidět. Ježek znovu potvrdil, že ne náhodou patřil v uplynulých letech na singkánoi k absolutní světové špičce.

Účastník dvou olympijských her (2008 a 2012) Stanislav Ježek pečlivě před závodem procházel celou trať a rozmýšlel si záběry. Na MS vybojoval celkem 8 medailí, na MS v Praze v roce 2006 si před domácím publikem senzačně dopádloval pro bronz v individuální kategorii.

Na videu u tohoto článku ale najdete jízdu jiné hvězdy. Herce libereckého divadla. Filip Jáša je ve stálém angažmá v Divadle F.X. Šaldy v Liberci, zahrál si i televizní role a podívejte se na video, jak to zvládá s pádlem na kajaku! Velmi svérázně se popasoval i se závěrečným hodnocením vlastního výkonu.