Davis Cup přináší tenisovým fanouškům napětí i kontroverze. Změny ve formátu soutěže vyvolávají diskuse, ale nadcházející kvalifikační zápasy slibují sportovní drama. Český tým se připravuje na Izrael s nadějí na postup. Hráčům při jejich cestě v kariéře vyplétal rakety stringer z jihočeské Zlivi. Ve sbírce má poděkování a podpis od finalisty letošního Australian Open!

Jindřich Růžička už čtvrt století pracuje s tenisovými raketami. V jeho dílně najdete i podpis finalisty juniorky na Australian Open | Video: Deník/ Kamil Jáša

Tenisový Davis cup prošel v poslední letech velkými změnami. Ne všichni se s nimi smířili, ne všichni fanoušci si na nový model přivykli. Týmy musí nejprve zvládnout kvalifikaci, které se účastní 24 týmů. Vítězové pak postupují do finálového turnaje, který trvá 1 týden.

Všechna utkání se odehrají během únorového víkendu. V kvalifikaci stále funguje výhoda domácího prostředí, ve finálovém turnaji Davis Cupu už nikoliv. Proti minulým bitvám se bude hrát jen na 2 vítězné sety. Česko čeká na tvrdém povrchu ve Vendryni Izrael. V nominaci ČR jsou Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Jakub Menšík, Adam Pavlásek. Izrael může vybírat z těchto hráčů: Yshai Oliel, Daniel Cukierman, Orel Kimhi, Edan Leshem, Roy Stepanov.

Stopy z českého tenisového týmu vedou do kraje rybníků. Na jih. Stringer ze Zlivi se vyplétání raket věnuje už dost dlouho. Většinu hráčů a hráček z absolutní světové špičky zná z mládežnických turnajů. Jejich rakety držel v ruce. Vyplétal je. Aktuálně se mu výbornými výkony v Melbourne připomněla Linda Nosková. "Byla to odmalinka velmi příjemná holčina," vzpomíná na Lindino účinkování v mládežnických kategoriích. "Ona je součástí sportovní rodiny, na turnaje celá rodina jezdila barkasem. Jednou odehrála i turnaj nedaleko u nás. U Zlivi. Na Hluboké," ukázal Růžička 6 kilometrů jižně. Je to přes les a pár rybníků. "Byla cílevědomá, mluvil jsem s trenérem Huťkou, s maminkou. Její posun na světovém žebříčku mě potěšil, ale není úplně překvapující," nabízí stringer Jindřich Růžička svůj pohled na čtvrtfinalistku Australian Open 2024.

Do finále se na prvním Grand Slamu sezony v Austrálii probojoval Jan Kumstát. "Byl na mistrovství Evropy družstev v Českém Krumlově," připomíná Růžička turnaj, kde před lety plnil roli oficiálního stringera. Jako vzpomínku na talentovaného mladíka má ve své pracovně vlaječku s Kumstátovým podpisem!

Aktuálně fanoušci vyhlížejí na konci tohoto týdne Davis Cup. Historicky nejúspěšnějším český reprezentantem je řečí statistik Jan Kodeš. Tady jsou jeho následovníci: Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Jakub Menšík, Adam Pavlásek. Ti se postaví proti Izraeli. "Pracoval jsem pro ně," přikyvuje Růžička. "Pro mě je největším překvapením Macháč."

Růžička si vážil velkých bitev v Davis Cupu. Soutěž velmi pečlivě sleduje i po její pravidlové velké obměně. "Důležité je, aby to bylo dramatické. To pak diváky nejvíc baví. V dřívějším formátu měli diváci víc času a možnost delší dobu sledovat velké hvězdy. Nejlepší singlisty, nejlepší deblisty. Když je ale zápas o nervech, baví i současný formát."

Z odborného pohledu vnímá ze svého domku ve Zlivi míčky, povrch, teplotu. Co bude sledovat konkrétně během víkendu ve Vendryni? "Jestli je v hale zima, nebo teplo, jestli tam jsou diváci, nebo jich je málo, to všechno má vliv na konkrétní vypletení rakety. Povrch je samozřejmě hodně důležitý. Všechno se ladí během týdne před zápasem," říká Růžička připojuje i pikantní historku z ME tenisových družstev ve zmiňovaném Českém Krumlově. "Všechno jsme tehdy precizně, přesně a pečlivě vyladili. Byl tam speciální povrch. Guma, která byla posetá gumovou drtí. Přijela dánská rozhodčí a nařídila gumovou drť vysát. Museli jsme tehdy všechno měnit, předělávat. Vyplétat jinak a znovu. Barbora Strýcová se hodně rozčilovala," usmívá se muž, který se těší na zápasy tenisového Davis Cupu ČR - Izrael a má radost z úspěchu každého hráče, se kterým se setkal na mládežnických tunajích.