Exkluzivním pratnerem virtuálního závodu La Vuelty pro období 2021–2024 je společnost Rouvy.

"Rouvy cyklistům z celého světa umožní závodit jako profesionál a cítit se jako profesionál, a to přímo z obýváku." Organizátor třetího největšího cyklistického podniku na světě La Vuelta a platforma Rouvy uzavřeli smlouvu o exkluzivní spolupráci, jejíž součástí je mimo jiné digitalizace aktuálních, ale i historických etap závodu La Vuelta, například výstup k observatoři Javalambre. "Rouvy ve své aplikaci každý rok spustí nové virtuální lokace. Partnerství nabídne cyklistům celoroční nepřetržitou sérii akcí a jedinečný přístup k reálným i virtuálním zážitkům na nejznámějších a nejzajímavějších trasách španělské Grand Tour."

Série akcí La Vuelta Virtual 2021 by Rouvy bude probíhat v době od srpna 2021 do dubna 2022.

Amatéři mohou poměřit síly s profesionályZdroj: Deník/ rouvy.com

Společnost Rouvy převádí nejlepší historické etapy a části La Vuelty a přidává je do svého katalogu. "Amatérští jezdci z celého světa si je tak mohou kdykoli projet a prožít z domova."

Jako „ochutnávku“ připravila společnost Rouvy speciální program, který cyklistické komunitě na celém světě umožní zažít závod v roce 2021 jako nikdy předtím. "Každý si bude moci projet části skutečných etap, a to současně s profesionály, jako by patřil do profesionálního pelotonu."

Během těchto akcí uživatelé znovu prožijí některé z etap La Vuelty (výběr bude zahrnovat některé nejslavnější etapy, jako je výstup na Alto del Gamoniteiro nebo sprint přes čtvrť Gamonal ve městě Burgos).

"Kromě akcí La Vuelta Virtual má Rouvy pro největší cyklonadšence speciální nabídku v podobě pěti etap, které lze absolvovat prakticky současně s profesionálním pelotonem závodu La Vuelta 2021. V ročníku 2021 tak budou vůbec poprvé moci jezdci Rouvy závodit online spolu s profesionálním pelotonem, a to v etapách dva, čtyři, šest, jedenáct a dvanáct."

Všichni účastníci budou soutěžit o ceny – od oficiálních předmětů závodu a jeho partnerů po VIP návštěvy a skutečné zážitky z etap La Vuelty. Etapy budou vysílány na Facebooku a YouTube, s komentářem odborníků a bývalých profesionálů vybraných jen pro tuto příležitost. „Je úžasné být exkluzivním oficiálním partnerem La Vuelty, navíc na několik let. Jsem si jistý, že fanoušci ocení naprosto jedinečnou příležitost zajet si španělskou Grand Tour online a budou pořádně trénovat. Tímto způsobem zkoumáme nový standard interaktivity pro cyklistické akce a teleportujeme klíčové souboje tour do domova každého hobby jezdce. Rouvy je specialista na simulaci realistického pocitu, že se při jízdě na kole uvnitř nacházíte na daném místě, a to jedna ku jedné. S Rouvy si tedy kdokoli může splnit sen být součástí profesionálního pelotonu a porovnat síly s nejlepšími jezdci planety, přímo z domova,“ uvedl generální ředitel společnosti Rouvy Petr Samek.

Rouvy je digitální závodní platforma, která přináší možnost zažít skutečný cyklistický závod z domova, nabízí tisíce vzrušujících virtuálních tras, které umožní připojit se online k profesionálnímu pelotonu nebo závodit s přáteli. Díky překrývání 3D avatarů s geosynchronizovaným videozáznamem je domácí trénink s ROUVY realistický a zábavný. Cyklonadšenci i nejnáročnější jezdci tak mohou doma zlepšovat kondici nebo se připravovat na další závod!