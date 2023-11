Ladislava Skalová je trenérkou České asociace sportu pro všechny. Dětem se věnuje systematicky, odborně a pravidelně už neuvěřitelných 40 let. Na Rudolfově je populárnější než Karel Poborský.

Ladislava Skalová se věnuje dětem 40 let | Foto: Deník/ SK Hlincovka

Ladislava Skalová je za téměř půl století mezi dětmi populárnější než mnohé sportovní hvězdy. Zeptáte-li se v Rudolfově dětí, kdo je Karel Poborský, vědět, především ti později narození, nejspíš nebudou. Na jméno Ladioslavy Skalové zaregaují okamžitě. Se stoprocentní jistotou. "V říjnu to bylo čtyřicet let, co se začala věnovat cvičení s dětmi," říká Jan Havelka z SK Hlincovka. Sportovní klub se rozhodl, že Ladislavě Skalové předá odměnu a poděkování. "Tréninky si připravuje s týdenní pravidelností pro dvě skupiny dětí. U příležitosti tohoto výročí nezištné práce ve prospěch dětí jsme jí, za SK Hlincovka, poděkovali v lesním areálu na Hlincové Hoře. Její práce si velice vážíme."

Ladislava Skalová pomohla najít vztah ke sportu stovkám dětí. "Získala je pro sportování. Pokládá základy všeobecného sportovního rozvoje. Ovlivňuje hodnotovou orientaci dětí ve smyslu jejich budoucího životního stylu a uplatnění pravidelné, přiměřené sportovní aktivity."

Malí sportovci, kteří se naučí základům v péči Ladislavy Skalová, později pokračují ve výkonnostním sportu. "Také řada bývalých hráček z oddílu volejbalu SK Hlincovka vzešla z její málo oceňované práce." Dlouhodobě vede každé úterý ve sportovní hale MěÚ Rudolfov cvičení. Se skupinou rodiče a děti pro věk do tří let. Po kterém následuje cvičení pro děti od tří do devíti let. "Za SK Hlincovka touto cestou Ladislavě Skalové přejeme výdrž při práci s dětmi a pevné zdraví. A také mnoho dalších spokojených dětí a rodičů."