Ondřej Novák je odmala soutěživý typ. Projevilo se to dokonce i na jeho maturitním plesu. V českobudějovickém KD Metropol byla zábava pod moderátostskou taktovkou Milan Džuby v plném proudu. Ples maturantů tříd 4F a 2NP SŠO Husova 9 v Č. Budějovicích měl za sebou jeden z vrcholů. Stužkování. Pohotový moderátor vyhlásil soutěž. "Kdo spořádá nejrychleji hambáč." Tedy hamburger. Předem pečlivě připravená soutěž probudila v Ondrovi Novákovi vrozenou soutěživost. Za sedmdesát vteřin bylo po všem. Hamburger zmizel v Ondrově žaludku. Druhý skončil Radim, třetí Dan…"Já hrával basketbal v Táboře," vyprávěl vítěz plesové soutěže. V NBA fandí Los Angeles Lakers. "LeBronu Jamesovi. To je borec."

Ondra si udržuje výbornou fyzickou formu především v posilovně, kterou navštěvuje dokonce čtyřikrát týdně. "Bylo to pomalé, ale na výhru to stačilo," smál se už s "hambáčem " v břiše vítěz soutěže v rychlosti pojídání hamburgerů. "Vyhrál jsem. Jako Matt Stonie," vyprávěl Ondřej Novák. Že vám to jméno nic neříká? Můžete si znalosti doplnit. Matthew Kai Stoniem. "Stonie je americký jedlík," vysvětlil Ondra. Stonie je nejen soutěživý jedlík, ale také velmi úspěšný YouTuber. Uspěl v prestižní Major League Eating, v roce 2015 vyhrál Nathan's Hot Dog Eating Contest a sesadil z trůnu osminásobného obhájce titulu Joeyho Chestnuta. Stonie získal popularitu díky svému kanálu YouTube, na který nahrává videozáznamy svých výzev v jídle, Ondřej Novák ho napodobil na maturitním plesu 4F a 2NP školy SŠO Husova 9 v Českých Budějovicích. Podívejte se na video…