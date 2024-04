Už v sobotu se rozběhne sezona softbalové extraligy a mezi favority se počítají také Žraloci Ledenice. Loňští finalisté mají nové dresy a logo. Přes zimu se připravovali pomocí zajímavých metod, například si při pálení zakrývali jedno oko nebo používali sluchátka do uší. „Věříme, že když omezíme jednu část mozku, tak v plném nastavení dokážeme pracovat o něco lépe. Uvidíme, jak nás to posune,“ prohlásil Viktor Chuchma ze Žraloků, kteří mají v týmu několik talentovaných hráčů působící v reprezentaci.

Ledeničtí softbalisté chtějí do semifinále extraligy. | Foto: Deník

Titul tým z jižních Čech získal naposledy v roce 2021, vloni se dostal do finále. „Chceme si ho zahrát také letos. Ale nějak nahlas to neříkáme, že je to náš hlavní cíl. Uvidíme po základní části,“ dodal Viktor Chuchma, který hraje na třetí metě. Žraloci jsou vyhlášení tím, že na trénincích zkoušejí různá inovativní cvičení nebo technologie. Většinou s tím přichází Jaroslav Korčák, zkušený trenér, který má na starosti také českou reprezentaci.

Co softbalový mág vymyslel pro své svěřence v zimní přípravě. „Zaměřovali jsme se na rychlost švihu a střed těla. Pracovali jsme se závažím kvůli lepší koordinaci. Při švihání jsme omezovali mozek tím, že jsme si zakryli jedno oko nebo jsme si dali sluchátka do uší, abychom neslyšeli žádné zvuky,“ doplnil Chuchma, který v minulém roce předvedl 19 úspěšných odpalů. „Jestli to bude mít úspěch je samozřejmě těžko měřitelné. Určitě jsem se zlepšoval, když jsem měl jedno oko zakryté. Jde hlavně o celkový pocit na pálce.“

Ledenice v minulém roce prohráli ve finále s Locos Břeclav, kteří mají v týmu extrémně silný nadhazovací tandem v podobě Jakuba Osičky a Michala Holobrádka. Žraloci se budou také letos spoléhat na Patrika Kopečného, který vloni nasbíral 38 úspěšných odpalů. Na nadhozu by měl být oporou Jonáš Hajný. V Ledenicích mají ale velkou základnu mladých šikovných kluků. O víkendu nastoupí doma v sobotu od 14:00 proti Tempu, v neděli pak dorazí další pražský tým – Spectrum.

Autor: Michal Káva