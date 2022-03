Kry začala praskat v Českých Budějovicích.

„Velmi ostře nesouhlasím s tím, že se FIVB ostře nevymezila proti ruské invazi,“ postoval na sociálních sítích generální manažer VK Jihostroj České Budějovice Robert Mifka.

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice podpořili UkrajinuZdroj: Deník/ Jan Škrle

Jeho slova padla na úrodnou půdu. Brzy se přidal šéf Karlovarska Jakub Novotný, pak už se českými kluby valila lavina. Přidali se i lídři evropských týmů a světová volejbalová federace musela svůj postoj přehodnotit.

Světový šampionát v létě roku 2022 se v Rusku konat nebude.

„Za mě bylo hlavně nepřijatelné velmi vágní vyjádření světové FIVB i evropské feredace CEV,“ vysvětluje českobudějovický manažer svoje myšlenkové pochody. „Nejprve se nikdo jasně nevymezil proti agresi Ruska.“

Následná reakce Českého volejbalového svazu a všech extraligových klubů v ČR Mifku potěšila. „České mužské i ženské oddíly se naprosto jasně vyjádřily.“

Podle Mifky nepatří ruské týmy ani do aktuální pohárové Evropy. „Všechny ruské kluby by měly být vyloučeny. Možná to vůči sportovcům není úplně fér, to není uplatňování principu kolektivní viny, ale odpovědnost Ruska za jeho činy musí být cítit všude. Velmi rázně. Měla by být vyjádřena celým západním světem,“ doplnil rezolutně Robert Mifka.