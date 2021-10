Tady je jeho vizitka. Vicemistr ČR LRU feeder – družstva (2005, 2008), vicemistr ČR LRU feeder – jednotlivci (2005), Československý pohár (2. místo, 2007), držitel českého rekordu LRU feeder cips 40580 za tři hodiny (2007), vicemistr 1. ligy ČR LRU feeder – družstva (2009), mistr 1. ligy ČR LRU feeder – družstva (2011), mistr ČR LRU feeder – družstva 2012, mistr Moravy 2012, vítěz GP Moravy 2012.

Tychler působí jako průvodce rybolovnými technikami, poradce a propagátor prestižních rybářských značek. V sobotu se s Milanem Tychlerem setkali příznivci v Č. Budějovicích na slavnostním otevření show roomu společnosti Angling Tackle. Mluvilo se o portu, rekreačním i vrcholovém, o rybách o životě, o rybaření ve světě i na jihu Čech, o anglických značkách Middy a Kodex, o vztahu současné generace ke sportu. Milan Tychler také Vladimíře Michálkové odpovídal ochotně na dotazy.

V jedné ze svých knih píšete, že rybářem se člověk nestává, ale rodí. Jak to myslíte?

No, rybaření prostě musíte mít v sobě a buď ho máte, nebo ne. Ostatně na mnohých příkladech se dá snadno ukázat, kdo rybář opravdu je a kdo si na něj jen hraje proto, aby domů přinesl rybí maso….

Na počátku vaší rybářské vášně byl malý rybníček nedaleko vašeho domu. Vzpomínáte na svůj první rybářský úlovek?

Ano, samozřejmě. Na to se asi nedá zapomenout, protože právě ten okamžik odstartoval věci příští. Byl to malý hrouzek, kterých tam bylo jako máku, a právě ti ve mně probudili ten pradávný pud lovce, který už mě neopustil.

Jak vypadalo vaše první rybářské vybavení?

Úplně poprvé jsem rybařil s kolečkem vlasce v ruce, malým splávkem vyřezaným z korkové zátky a háčkem ze špendlíku. Můj první proutek byl krátký dvoudílný laminát s navijákem značky Reex. Proutek mi visí na zdi dodnes a připomíná mi moje začátky.

Milan Tychler na jihu ČechZdroj: Deník/ archiv Milana Tychlera

K získání potřebného oprávnění k lovu ryb bylo v šedesátých letech nutné nejen úspěšně zvládnout test z rybářského řádu, ale také předvést praktickou dovednost. V čem spočívala?

Praktická zkouška spočívala v nahazování na terč vzdálený asi deset metrů. S tím jsem nikdy problém neměl, protože mě to bavilo a když jsem nemohl na ryby, alespoň jsem nahazoval na zahradě.

Váš první splávek - nalezenec měl tělo z balzového dřeva a dlouhou anténu z pavího brka. Dnes je tato rybolovná technika opomíjená, ale vy tvrdíte, že je splávek je základem všeho. Proč?

Ano, stále mám za to, že by každý rybář měl začít od začátku se splávkem. Měl by se naučit lovit menší ryby, naučit se s nimi šetrně zacházet, a hlavně je poznávat. Je dost smutné, když člověk rybařící několik let nerozezná plotici od perlína, tlouště od jesena nebo malého amura, a to ani nehovořím o jiných druzích, protože ho vlastně zajímají jen kapři. Rybář má mít mnohem více znalostí, zajímat se i o jiné techniky, než je položená a brát rybaření se vším všudy. A to je odpověď i na otázku proč by rybář neměl lov se splávkem vynechat.

Je pravda, že jste prvního kapra chytil na kostičku brambory?

Ne tak docela. Úplně první kapr byl ulovená na kousek chleba užmoulaný v ruce na těsto a bylo to s kolečkem vlasce v ruce. Na bramboru to byl první větší kapr…

Kdy jste se setkal s lovem za pomoci chvějících se špiček a co vás na něm baví?

S feederem jsem se setkal poprvé na počátku devadesátých let. Oslovilo mě to hned, protože jemný lov feederem má dost společného s plavanou, alespoň tedy co se vnadění týká, ale nabízí i možnost lovit velké ryby. Pomocí feederu se dají lovit slušné ryby už poměrně rychle po zakrmení a díky jemné špičce vám neuniknou ani tak jemné záběry, které byste při klasice prakticky neviděli. Je to akční, rychlé, zábavné, můžete lovit jakékoli ryby a uspět lze prakticky všude.

Nemálo neznalých rybářů trpí stále předsudkem, že k lovení větších ryb potřebuje obrovské silné teleskopické „trubky“ , velké háčky a silné vlasce…

Nechci nikomu brát jeho názor a přesvědčení a vnucovat mu něco v co nemá důvěru. Stejně na tom byl jeden z mých starších přátel. Když pak ale sám vyzkoušel feeder, už nechytá jinak. Tenké blanky prutů možná nebudí velkou důvěru, ale doba pokročila a technologie i materiály jsou na míle vzdáleny tomu s čím jsme kdysi začínali. Rybaření s lehčími, ale výkonnými pruty je mnohem větší potěšení než s náčiním těžkým a neohrabaným, na kterém mnohdy rybu ani necítíte. Ovšem abych teleskopům nekřivdil, což v žádném případě nechci, protože i já je kdysi považoval za vrchol techniky, najdou se mezi nimi i velmi dobré, příjemné a kvalitní proutky. Sám jednu takovou sadu mám a setkat se můžete i s teleskopickým feederem. Pro někoho bude skladnost stále velmi důležitým kritériem při nákupu prutů….

Jak byste popsal takzvanou anglickou rybařinu?

Tento styl si oblíbili hlavně kapraři. Jde tu o splynutí s přírodou, lov konkrétních vystopovaných ryb, používání velmi kvalitního, ale nenápadného náčiní, patří k tomu stylové oblečení a samozřejmostí je pouštění ryb. Abych pravdu řekl i já mám rád hezké věci, ale musí být i stoprocentně funkční a praktické. Pomalu se tento trend promítá i do lovu feederem.

Lovit ryby jezdíte po všech krajích Čech i Moravy. Máte nějaký oblíbený revír na jihu Čech?

Každý rybář by měl také poznávat nové revíry a s tím i krásy naší země. Mě vítr za mými toulkami za rybami zavál na mnohá místa a k mnohým jsem si vytvořil i krásný vztah a rád se tam vracím. Jedno z nich je i na Vltavě v Hluboké nad Vltavou a rád vzpomínám i na Týn nad Vltavou, kde probíhaly jedny z prvních feederových závodů v naší republice vůbec. Spolu s tím se pojí i to, že jsem tam potkal spoustu dobrých lidiček, se kterými se přátelím dlouhá léta.

Co byste vzkázal malým začínajícím rybářům?

Začínajícím rybářům bych vzkázal jen to, aby si vážili vod a ryb, které tu máme, chránili je, jak jen to jde, rybařili při každé příležitosti, zkoušeli lovit více způsoby a různé ryby, protože pak je rybaření mnohem bohatší a přinese jim mnoho radosti v životě.