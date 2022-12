Český reprezentant Petr Čech. Tato věta zarezonuje v uších především všem příznivcům fotbalu. Slavný gólman, řeknete si. Z Českých Budějovic ale vyráží do reprezentačních vod jiný Čech, a také Petr. Windsurfer! Stejně jako jeho slavnější kolega přešel ze sportu na sport. Jen v jiném stadiu kariéry. Gólman české fotbalové reprezentace po ukončení profesionální dráhy chytal v hokejové brance.

Petr Čech z jihu Čech nejen o Petru Čechovi

To Petr Čech z českého jihu po velmi úspěšně rozjeté kariéře ve sjezdovém lyžování si odskočil k vodě. A hned při svém prvním startu na Bolu v Chorvatsku ve světovém poháru PWA obsadil 8. místo ve slalomu. V bouřících mořských vlnách jeho prkno vyskakuje až několik metrů nad hladinu, a tak si windsurfer může pěkně od plic zakřičet to, co fotbalový brankář slyšel na stovkách stadionů: Kdo neskáče, není Čech!

Zatímco Petr Čech fotbalista už kariéru skončil, Petr Čech windsurfer sní o startu na olympijských hrách.