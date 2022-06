Fotbal hrál závodně až do 61 let. Ladislav Šolc si zahrál ve Viktorce Žižkov například s Ivanem Horníkem, ale kopl si také s legendárním Andrejem Kvašňákem. Jeho vášní v posledních letech je však běh a tak nemůže chybět na sobotním Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice. Poběží ho ve dvojici, takže ho čeká poloviční trať. „Chtěl bych se dostat k 50 minutám, ale nevidím to reálně. Vzhledem k mému věku mám nějakou hranici. Ale věřím, že mě atmosféra vyhecuje,“ prohlásil 68letý Šolc. Desátý ročník oblíbeného závodu začne v sobotu od 19:00 na českobudějovickém náměstí.

Roman Dubský na trati Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice. Tady se narodil

Po fotbalové kariéře nezahálí. Naopak! Ladislav Šolc od ledna naběhal skoro 700 kilometrů, zvládá minimálně 35 kilometrů týdně. „Když dva dny neběhám, tak si připadám jako nemocný. Člověk to musí brát jako základní fyziognomickou potřebu,“ tvrdil Šolc, který hrával fotbal také za Spoje Praha nebo Spartak Soběslav. A všímá si, že i v Českých Budějovicích hodně lidí vezme běžecké boty. „Jenže to je hlavně v době, kdy se blíží českobudějovický půlmaraton. Od března do červnu tu potkávám hodně běžců, pak už ne,“ směje se zkušený sportovec.

Sám to nechápe, protože v zahraniční je trend zcela jiný. „Ve Francii mají pohyb obyvatelé více zažitý, běhají v Paříži přes frekventované silnice, v Portugalsku také. Tady je to většinou jako sezonní záležitost a potřebují k tomu mít nějakou motivaci,“ dodal Šolc, který poběží ve dvojici se svým kamarádem – ředitelem základní školy. „Domluvili jsme se na minulém ročníku. Jsem rád, že nemusím absolvovat celou trasu, ale poběžím závěrečnou část.“

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice. Jaroslav Fliegel nikdy nechyběl

Pro Šolce to bude už čtvrtý ročník Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice. Nejlepší čas měl za hodinu a 39 minut. „Mám skvělý vztah k běhání. Kdybych se přestal hýbat, tak bych měl přes 100 kilo. To si nemohu dovolit. Třeba Pavel Nedvěd má za sebou také půlmaraton,“ dodal Šolc, podle kterého má většina fotbalistů vztah k běhání špatný. „Jim se líbí běhat jenom s míčem. Jenže to nejde. Oni musí mít stejný start na míč v první a devadesáté minutě. Podle mě se u nás stále podceňuje rychlost v prvních čtyřech metrech. Proto nám oproti zahraniční ujíždí ve fotbale vlak.“ (uhl)