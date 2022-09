Legendární volejbalista Antonín Procházka vozil Daně Zátopkové zvěřinu

Na Emila a Danu vzpomíná také volejbalový nahrávač bronzového týmu z OH v Mexiku z roku 1968 Antonín Procházka, který během víkendu osobně vyrazil do Rožnova pod Radhoštěm, kde si připomněl slavný český pár. Dana a Emil Zátopkovi by v pondělí 19. října oslavili 100 let!

Dana Zátopková mezi jihočeskými olympioniky | Foto: Deník/ Kamil Jáša