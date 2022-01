A nejen to.

Pak totiž fandili u televizní obrazovky a Jaroslav Pouzar své kamarády udivoval přesností odhadu. „Trefoval jsem to. Jirka Holík mi říkal: Jak můžeš vědět, kolik skočil? Já to tipoval podle značek pod můstkem a vycházelo to.“ Nahoře na můstku by ale odvahu ke skoku nenašel. „Já bych to asi neskočil,“ kroutí hlavou. „Letět v té výšce, i když oni kopírují svah, tak to není žádná legrace. Já nahoru radši ani nelezl.“

Niki LaudaZdroj: Deník/ archivKrásné zážitky pokazila nemoc hráčů hokejového týmu. „Byli nachlazení, měli chřipku. Půlka mužstva. My s Mírou Dvořákem jsme ale byli zdraví. Doktor jim dal kodein, byl z toho doping, sebrali nám body a my skončili druzí. Jinak bychom olympiádu vyhráli.“ Ale stříbro z OH má v úctyhodné Pouzarově sbírce úspěchů také cenné místo. Stříbrná medaile z Innsbrucku je krásná. „Ale zlatá by byla hezčí,“ dodal dvojnásobný mistr světa a trojnásobný vítěz Stanley Cupu. „Stříbrná je ale taky dobrá,“ dodal se smířlivým pokýváním hlavou.