Lepší volejbal se v Českých Budějovicích letos ještě nehrál. Vážně. Ani v evropském poháru. Aero Odolena Voda prokázalo obrovskou kvalitu. Kanaďan, Američan, k nim česká kvalita. Středočeský soubor právem patří ke špičce nejvyšší soutěže a v play off bude určitě hodně nepříjemný. "V Odolce hrají zahraniční volejbalisté, to je velmi dobrý tým," varoval po svém odvolání od A týmu trenér Jihostroje René Dvořák. Na jeho slova přesně došlo. A potvrdil je i současný trenér českobudějovického týmu Vojtěch Zach. "Odolka výborně přihrávala, vůbec nás nepustila do čtyř nebo pětibodového náskoku. Neustále jsme museli ztrátovat, museli jsme dávat pozor, abychom si zápas nepokazili, pořád na nás soupeř vyvíjel tlak."

Třikrát 22! Skvělý Jihostroj porazil ve třech setech volejbalisty Aera

Je pravda, že k vidění byla třeba konkrétní situace: Polákův parádní servis, rána jako hrom, jiný tým by už dávno sbíral míč ze země, ale "Odolka ne: Svobodova přihrávka "za jedna" - rychlá nahrávka sedmadvacetiletého Kanaďana v dresu Aera Gabriela Chancyho - Hladíkův nekompromisní úder do českobudějovického pole.

Ale i ze strany Českých Budějovic byly k vidění veliké věci. Libero Martin Kryštof posbíral přesně to, co měl, v poli se skvělými zákroky blýskl i blokař Ondrovič, a Mathias Giraudo se dostal do skvělé formy. Argentinský nahrávač, který působí v Jihostroji teprve první sezonu, hraje rychle, sebevědomě, vylepšil přesnost a občas sáhne třeba jednou rukou k tak nečekanému řešení, a tak vysoko nad sítí, až se divákům ve Sportovní hale tají dech. A Giraudův servis? Jako když kopne kůň. Nevídaná bomba.

Utkání 12. kola extraligy volejbalistů skončilo zajímavým výsledkem: 25:22, 25:22, 25:22. Třikrát stejně. "Musím hráče pochválit, podali bojovný výkon, odměnou jsou jim tři body. Zápas přinesl i několik opravdu hezkých volejbalových akcí," souhlasně přikyvoval Vojtěch Zach po utkání. "Koncovky nám teď vycházejí, daří se nám i za vyrovnaného stavu, to je dobře," uvažoval. "To je přesně teď podoba našeho týmu," rozvyprávěl se Zach po vítězství 3:0 nad nepříjemným soupeřem. "My se vyrovnaných stavů vůbec nebojíme, momentálně nám koncovky jdou, takže klukům musím opravdu pogratulovat."

Za týden se Jihostroj představí v Příbrami, kterou vede na jihu Čech starý dobrý známý Petr Brom.