Zápas České Budějovice - Karlovy Vary patří už a řadu let k ozdobám nejvyšší volejbalové soutěže. Jak to vnímá trenér Dvořák?

Jste rád, že tento zápas přichází hned v úvodu sezony, nebo byste byl raději, kdyby byl někdy v polovině?

Prakticky je to úplně jedno. Začínáme sezonu, je to nové období. Je to zápas jako každý jiný. Je okořeněný tím, že jsme nedávno s nimi hráli ve finále, tak si ještě pamatujeme na ty zápasy.

Jihostroj České Budějovice v extralizeZdroj: Deník/ Kamil JášaJaký soupeř vás čeká?

Silný, samozřejmě. Karlovarsko se ale moc nezměnilo, co se týče hráčů, takže to mám v přípravě jednodušší.

Finále bylo hodně dramatické. Vyrovnané. Rozhodovalo až úplně poslední utkání. Ještě si hráči vzpomenou na vzájemné souboje, křivdy…

Nevím, jestli si na ně vzpomenou v té fázi zápasu, ale doufám, že my na to rychle zapomeneme. Poslední zápas ve finále jsme nezvládli, ale jdeme do nové sezony s novými volejbalisty. Máme nové hráče. Je tu nová krev, doufám, že to bude lepší.

Nikoho v Jihostroji nic netrápí?

Teď ne. Nechci to zakřiknout, ale jsme v plné síle.

Může ještě Karlovarsko, a vlastně tak trochu i České Budějovice, těžit z euforie, která potkala reprezentaci na mistrovství Evropy?

Karlovarsko tam hráče mělo, my také. Dokonce si myslím, že oni z té euforie, po náročné přípravě na Evropě, jsou možná trošku unavení, ale hrají to právě na to na tu euforii, co v nich ještě zbývá.

A hraje roli, že Karlovarsko cestovalo k zápasu předkola Ligy mistrů do Rumunska?

Možná jemná únava z cestování z Rumunska tam může být ale, my to vždy taky zvládali dobře, takže to nebude zásadní. Karlovarsko proti nám určitě půjde v plné síle a na sto dvacet procent.