Greg Edwards si pamatuje na všechno. Na první začátky, na první tréninky, na to, jak se mu dařilo měnit myšlení sportovců v Hluboké nad Vltavou. Teď se vrátil tam, kde začínal. Nový areál si prohlížel s velkým zájmem. Je velká historie hlubockého baseballu. Jihočeského sportu. Od roku 1994 až do roku 2024 třicet let. Před třiceti lety přivezl baseball sem pod hlubocký zámek Greg Edwards. "Učím angličtinu, znám spoustu slov, ale nenajdu žádná, která by popsala tu nádheru, která tady pod hlubockým zámkem vyrostla. Není slovo, které by popsalo tu krásu," rozplýval se a přidal i další superlativy. "Je to úžasný areál, který se místním povedlo vybudovat. Ani v nejdivočejších snech mě nenapadlo, že by se z toho mohlo vyvinout něco takového. To všechno je vize českých místních obyvatel."

Shodou okolností je 30 let starostou Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa "Na Hluboké je to neuvěřitelný příběh. Prostě neuvěřitelně úspěšný příběh lidí kolem Grega Edwardse a Davida Šťastného, zakladatelů baseballu na Hluboké. A s tím roste i ten sportovní areál, protože máme dneska několik hřišť, ale i řadu dalších atrakcí. A těch třicet let… Shodou okolností jsem třicet let starostou Hluboké nad Vltavou, takže je to i takové moje výročí. Ale není to moje zásluha. Jenom úspěšní lidé, kteří mají dobré nápady, tak podporuji. To je moje práce. Starosta nemá nic dělat, ten má jenom podporovat šikovné lidi v okolí a tak to dělám."

30. narozeniny baseballového klubu Sokol Hluboká | Video: Deník/ Kamil Jáša

U zrodu, jako malý sportovec, byl i zmiňovaný David Šťastný. V roce 2024 sebevědomě stojí v čele hrdého a ambiciozního klubu, který dokonce hraje extraligu. "Na začátky si určitě vzpomeneme. Začínali jsme v Zámostí na fotbalovém hřišti, kde jsme si udělali mety z cihel a hráli jsme dřevěnými pálkami, které jsme si sami vyrobili. Ať o prázdninách za námi Jihočeši přijedou, ať dorazí z Písku, z Jindřichova Hradce a dalších míst a měst. Ať se podívají, kam jsme to posunuli. Je to příběh jako z nějaké pohádky."

Baseballisté pod hlubockým zámkem nežijí jen současností, ale plánují i do budoucna. Pod palcem je má právě šéf klubu: "Plány do budoucna samozřejmě jsou. Ať už jde o nový areál, tak samozřejmě naše členská základna je pro dvanáct týmů. To chceme udržet a chtěli bychom tu udržet dobrou partu. O tom je baseball a vlastně ten sport, že s přáteli děláte něco, co vás baví."