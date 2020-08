Mistrovství republiky dospělých v tenisu se letos hrálo v Ostravě. Ve dvouhře mužů i žen byl pavouk složený pouze ze 32 mužů i žen. Sportovně-technický úsek Českého tenisového svazu rozhodl, že na mistrovství republiky dospělých nastoupí kromě nominovaných z celostátních žebříčků z každé oblasti pouze jeden hráč a jedna hráčka.

Tenistka Kamila Neradová. | Foto: Deník / Vladimír Klíma

V kategoriích mládeže zaznamenali Jihočeši několik dílčích úspěchů

Jihočeský tenisový svaz ohledně nominací do Ostravy rozhodl, že z oblasti, kterou řídí, budou hrát mistrovství republiky vítězové oblastního přeboru v Táboře. Z mužů proto dostal přednost 26letý Lukáš Chyba z LTC Humpolec, který byl v době ostravského šampionátu v celostátním žebříčku na 180. pozici. Do pavouka v Ostravě se dostal jako 29. V prvním kole narazil na sedmičku do pavouka Staňka z ČLTK a povedlo se mu uhrát tři gamy.