Českobudějovicko - Tomáš Binter z Českých Budějovic si vybojoval start na srpnovém MS juniorů ve sportovním lezení na obtížnost. Světový šampionát se uskuteční v australském Sydney.

O vlásek



Na třetím závodu mládeže v Bystřici nad Pernštejnem byl Binter čtvrtý, což znamenalo páté místo v průběžném žebříčku dorosteneckého poháru. První čtyři mají automaticky zajištěn reprezentační start na Evropském poháru mládeže, který bude tento víkend v německém Wupertalu.



Start v Německu tudíž Tomášovi utekl o pověstný vlásek. Škoda je o to větší, že jeho největší reprezentační soupeř a kolega Dominik Uher zatím nemá na rozdíl od Jihočecha vylezené body do Evropského poháru. V prvním závodě v Praze se nevešel do bodované třicítky, kde si naopak Tomáš 29. místem vylezl na dva evropské body.



Protože Dominik Uher na světovém šampionátu nebude startovat, do reprezentačního kvarteta se dostal i českobudějovický sportovní lezec Tomáš Binter.

