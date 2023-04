V osmnáct hodin v neděli začne čtvrté semifinále extraligy volejbalistů. Jihostroj České Budějovice - Dukla Liberec. Stav v sérii je 2:1 na zápasy. Pro Duklu. Zatím zaslouženě.

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice | Video: Deník/ Kamil Jáša

V neděli v 18 hodin začne v českobudějovické Sportovní hale atraktivní volejbalový zápas. Jihostroj přivítá v semifinále Duklu. Často se v médiích píše, že Lieberec má postupový mečbol… Co vůbec říkáte přetahování anglických slov do češtiny? Pole dance je "poldens". Tanec u tyče Poslední míč v setu je mečbol. Stejně jako kopaná je fotbal a odbíjená volejbal. Poslední balon je prostě mečbol.

Ve veřejném prostoru ale otravuje život jiná věc. Používání slova matchball, tedy pěkně počesku mečbol, ve vyřazovacích sériích. V hokeji, ve volejbale, všude, kde se hraje o postup. V závěru setu? Ano. Jasně. Proč ne. Poslední výměna = mečbol. Ale v play off?

Chválíme trenéra Zacha za střídaní Tótha. I když se moc nepovedlo

Liberec jede do Budějovic s postupovým mečbolem? Dukla vede 2:1 na zápasy a v Českých Budějovicích bude mít mečbol? Moc smysl to nedává. Logičtější byl snad byl matchmatch, tedy mečmeč. No řekněte, neznělo by zajímavě, že liberecká Dukla se od Ještědu řítí na český jih s mečmečem?

Dukla už je jedno vítězství od postupu. A snad si na jihu mečbol nepřipraví. Pokud ano, zní hrozně věta, že Liberec v postupovém mečbolu má mečbol.