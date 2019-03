V semifinále extraligy volejbalistů na své soupeře čekají České Budějovice a Ostrava, jež vyřadila mistrovské Karlovarsko, a také Liberec. Jihostroj si poradil s Ústím nad Labem, Dukla Liberec s Od. Vodou. Kladno bude hrát v neděli s Brnem pátý zápas.

Liberu Jihostroje Martinu Kryštofovi vyhovuje systém na tři vítězné zápasy.

Nemyslíte si, že fanoušci přicházejí o krásné bitvy? Není systém na tři vítězství zbytečně úsporný?

Není.

Na tři je to ideál?

Nevím, jestli to je ideální, ale mně to vyhovuje. Když se hrálo na čtyři vítězné zápasy, každý polemizoval nad tím, jestli to není moc, teď se zase polemizuje nad tím, jestli to není málo. Z mého pohledu je to teď v pořádku. Systém na tři vítězné zápasy je podle mě dobrý.

Finále na jeden pokus by se vám třeba nelíbilo?

Vím o tom, že někde finále dokonce stahují právě na jeden výstřel. Hraje se ve městě, kde jsou schopni vyprodat velikou arénu. Za mě jsou tři zápasy výborné.

Jeden výstřel? Zní to docela atraktivně, nemyslíte?

Mají to vyzkoušené v Itálii, přemýšlejí nad tím v Německu. Je to velice atraktivní. Vezme se veliká aréna, kde je hlad po volejbale, a vyprodá se dvanáct tisíc lístků. Může to být zajímavé, nicméně v našem prostředí nevím, jestli by bylo možná tak veliké arény vyprodat.

Vám prostě na třízápasovém systému ten čtvrtý neschází? Už byste další nepřidával?

Ne. Z pohledu Českých Budějovic, když jsme před dvěma lety zažili dva tisíce diváků, atmosféra ve Sportovní hale byla famózní. Mně se prostě tento model líbí.

Podívejme se na průběh play off, co říkáte Ostravě?

Po Vánocích se rozehrála k velmi slušným výkonům. My se o tom přesvědčili u nás doma, když jsme s ní v televizním utkání prohráli doma ve třech setech. Ostrava měla skvělý den, zahrála velice dobře, my se s tím nedokázali porvat, pokud ostravským hráčům vydrží momentální forma, opravdu se s nimi musí počítat.

Co podle vás rozhoduje o úspěchu a neúspěchu v play off?

Momentální forma. Hlavně záleží na tom, jak se daří tahounům týmů. Viděli jsme, že když třeba sedne den libereckému Janu Štokrovi, a je v pohodě, tak on je schopen porazit kohokoli.

Kdo je tahounem v českobudějovickém Jihostroji?

U nás to platí také, ale my máme obrovskou výhodu v tom, že opravdu máme dvanáct lidí, vlastně třináct, kdokoli z nich přijde na hřiště, umí zatáhnout, ohromně tím pomáhá manšaftu. V play off rozhodují detaily. Nevím, jestli my se máme dívat na soupeře… Potřebujeme totiž udržet koncentraci pouze na nás. Musíme se v play off v klidu připravovat zápas od zápasu.