Jihostroj v pondělí porazil ve sledovaném zápase Liberec, který byl do té doby jediným týmem, proti kterému měl Jihostroj negativní bilanci. I proto se Jihočeši připravili na soupeře extrémně pečlivě. „Takticky jsme byli připravení výborně. Nechtěli jsme se nechat zahanbit v domácím prostředí, jelikož v prvním zápase v Liberci jsme hořeli v obraně. Měli jsme čas nastudovat jejich nahrávače a myslím si, že se nám to vyplatilo,“ přikyvoval po zápase kapitán Radek Mach.

Domácím se podařilo eliminovat dvoumetrového univerzála Liberce Michala Kriška, který v prvním vzájemném duelu Jihostroj potrápil. „Nepřipravovali jsme se jen na něj, ale na úplně všechny hráče soupeře,“ poodhalil kouč René Dvořák, jak chystal mužstvo na těžký zápas. „Nejdůležitější je, abychom plnili pokyny a dostali druhé mužstvo pod tlak. Když je soupeř pod tlakem, tak se uchyluje právě ke hře, kterou máme nastudovanou. Pokud soupeře nedostaneme pod tlak a necháme ho hrát jeho hru, tak si samozřejmě troufne riskovat a pak nemusí platit taktika, kterou si připravíme,“ vysvětlil.

Jak kapitán, tak trenér Českých Budějovic se shodli na tom, že hlavní zbraní proti Liberci byl servis a kvalitní hra v poli, kde hráči „vyčapali“ téměř vše. „Na podání jsme byli mnohem lepší než soupeř, a tím pádem jsme byli schopní soupeře odbránit a dohrávat bodové balony,“ všiml si zkušený blokař Mach. Podle trenéra Dvořáka se to má se servisem následovně: „Domácí tým dává lepší servis – o tom to celé je. V domácím prostředí se můžeme do servisu více opřít, to stejné platí pro Liberec u něj v hale. Tým s lepším podáním se lépe brání a moderní volejbal je přesně o tom.“

Jihostroj se však již nemůže opájet úspěchem, jelikož další kolo UNIQA extraligy následuje už v sobotu. A navíc se znovu bude jednat o souboj o první místo. Tentokrát bude situace těžší v tom, že se tým představí na palubovce soupeře v Karlových Varech. „Jsme samozřejmě rádi, že jsme první, protože je to nejlepší způsob, jak pomýšlet na úspěch v této sezoně. Stále nás ale čekají dva zápasy s Karlovarskem, jeden s Ústím a Odolkou,“ říká Radek Mach, podle kterého budou minimálně tři z těchto čtyř zápasů klíčové pro umístění po základní části.

Trenéři Jihostroje vědí, že je třeba na úspěšné utkání s Libercem navázat i v dalších zápasech. „Pro nás je především důležité, že jsme po dlouhé pauze odehráli slušný zápas a máme na Liberec body k dobru. Teď nás čekají dva zápasy s Karlovarskem, které je jedním z aspirantů na titul, takže pro umístění po základní části bude velmi důležité, jak tyto zápasy zvládneme. Liga je opět strašně vyrovnaná a výchozí pozice pro play-off bude hrát velkou roli,“ říká René Dvořák. (autor: Matěj Mayer)