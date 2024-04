Deset dnů doslova nabitých sportem i kulturou. Příprava třináctého ročníku ČEZ Lipno Sport Festivalu jede na plné obrátky a organizátoři letního maratonu, který se letos koná od 16. do 25. srpna, s předstihem odhalují první části programové skládanky. Chybět nebudou ani sportovní hvězdy, účast potvrdili mistři světa v plážovém volejbalu Ondřej Perušič a David Schweiner, bronzový medailista z olympiády v Tokiu Alexandr Choupenitch či vodní slalomář Vavřinec Hradilek.

Mistři světa v plážovém volejbalu Ondřej Perušič a David Schweiner nebudou letos na Lipně chybět. u | Foto: Foto: Deník/ Lukáš Kaboň

„Během loňského ročníku festival přilákal během deseti dnů víc než padesát tisíc návštěvníků. Nastavenou laťku chceme minimálně udržet, ale ještě lépe posunout o kousek výš. A myslím, že je rozhodně na co se těšit,“ říká ředitelka festivalu Kateřina Neumannová.

Atraktivní akce na Lipně návštěvníkům tradičně nabízí možnost vidět, a především na vlastní kůži vyzkoušet desítky sportů. A to často po boku současných i bývalých úspěšných reprezentantů, světových šampionů a olympijských vítězů. Dříve to byli například Eva Adamczyková, Gabriela Soukalová, Vít Přindiš a další. Jaké pohybové aktivity se už rýsují v programovém rámci?

Parkour pro malé i velké

Senzace loňského ročníku nemůže chybět ani letos. Parkourové lekce Jardy Chuma praskaly ve švech, a proto se o odvážlivce s apetitem po adrenalinu bude vedle českého reprezentanta a vítěze Světového poháru starat celý pětičlenný tým. Parkourové hřiště bude rozšířené o nové překážky a nově přibude i miniParkour pro nejmenší s dětskými překážkami. Aktivita pod hlavičkou Intersportu bude na obou hřištích probíhat každý den dopoledne i odpoledne.

Jedna z festivalových novinek potěší všechny milovníky moderního tance. Workshopy Street Dance & Breaking pod vedením Jardy Havelky alias Doktora Dancera budou v lipenské Marině otevřeny dvakrát denně od pondělí do pátku všem věkovým kategoriím. Od toprocku, přes downrock k náročnějším figurám. Přijďte si i vy vyzkoušet nový olympijský sport jen pár dnů po premiéře v Paříži.

Pumptrack s mistrem

Další z premiérových aktivit na Lipně bude Sazka pumptrack dráha 6x16 metrů otevřená v nové festivalové zóně u Kapitanátu. Od pátku do pátku bude každý den možnost si trať vyzkoušet nebo sledovat exhibiční jízdy zkušených borců. To vše pod vedením Jana Valenty, sedminásobného mistra ČR ve freestyle BMX a účastníka legendárních X-Games.

Tři dny před slavnostním zahájením letošních paralympijských her v Paříži bude neděle 25. srpna na Lipně speciálně vyhrazená sportovcům s handicapem. Příprava probíhá ve spolupráci s Českým paralympijským výborem a návštěvníci dostanou možnost nejen poznat, ale také na vlastní vyzkoušet hned celou škálu parasportů.

Od rána do večera aktivně

Rána na některých letních festivalech bývají po náročné noci hodně ospalá, pro Lipno to ale neplatí. O aktivní start do každého festivalového dne se postarají ON ranní rozcvičky s výběhem pod vedením zkušených atletických trenérů. A navíc s možností otestovat běžecké boty ON.

A chybět rozhodně nebudou již tradiční aktivity na protažení těla i osvěžení ducha. Každý den dopoledne bude možnost pro malé i velké zacvičit si s Romanem Ondráškem v Mora Gymu a minigymu, ve všední dny pak bude šance zaveslovat si nebo změřit síly na trenažéru s legendárním olympionikem Václavem Chalupou.

Děti si na Lipánkově lezecké stěně mohou každý den vylézt pro lahodnou odměnu z Madety, nebo vyzkoušet svou zručnost na kole na překážkové dráze pod hlavičkou Koloshopu nebo ŠKODA dopravním hřišti, kde o prvním festivalovém víkendu proběhnou i soutěže na ROUVY trenažérech.

Tradičně pak budou návštěvníkům otevřené i celodenní partnerské zóny. ČEZ chystá svou Energy zónu, Koloshop připravuje cyklozónu ve spolupráci se značkami Bosch a Cannondale, zábava pro malé bude připravena v MORA dětské zóně a každý všední den vpodvečer bude hrát i dětské divadlo v rámci Pohádkového léta na Lipně. Šance namočit se pak bude v Gumotex zábavním parku při denních soutěžích o nafukovací lodě.

V programu festivalu samozřejmě znovu nemůže chybět ani kultura, vedle hvězd české hudební scény se na vystoupení v rámci ČEZ Energy festu těší i výkvět divadelní scény – loni například diváky ohromil pražský Cirk La Putyka.

„Věřím, že si každý návštěvník na Lipně najde své. A náš výčet samozřejmě zdaleka nekončí, další programové pecky budeme odhalovat průběžně,“ dodává Kateřina Neumannová.

Dva závody – cyklistický a běžecký

V rámci festivalu pak proběhnou i dva závody. První víkend okoření v neděli 18. srpna populární MTB a gravelový závod ČEZ Kolem Lipna na tratích 60 a 20 km, a to s osobní účastí desetinásobného účastníka Tour de France Romana Kreuzigera. O týden později pak bude v sobotu 24. srpna vrcholem víkendu ČT Lipenský půlmaraton doplněný o běhy na 3 a 10 km. Registrace na obě akce stále běží na www.lipnosportfestival.cz.