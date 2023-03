Lucčina maminka Kateřina , která na běžkových lyžích patřila k nejlepším na světě, sportovní pokroky své dcery sleduje velmi pozorně. "Lucce bylo v létě devatenáct. Pořád nemá šanci na běžkách, tam jsem v pohodě," popisuje mistryně světa a olympijská vítězka, jak by asi dopadlo vzájemné měření sil. "Stejně tak na kole. V pohodě jsem i na sjezdovkách, při horské turistice nebo delším výběhu. Když je běh ale do tempa, tak už nestíhám ani náhodou… A v tenise jí také mohu jen sbírat míče." Jenže Lucie už tenis nehraje. Vydala se na atletickou dráhu. Skvěle zvládá náročnou trať na 800 metrů. Tam by své mamince utekla o parník. Ale na lyžích? "Technicky jsem naštěstí někde jinde než ona a na běžkách mi to jede pořád víc."

Kateřina detailně probírala přesun dcery z tenisového kurtu na atletický stadion. "V této věci ano. Snažila jsem se jí vysvětlit souvislosti obou sportů a předložit maximum argumentů pro rozhodnutí. Rozhodla se ale ona sama."

V čem je teď diametrální rozdíl mezi oběma dámami? Třeba v přísunu kalorií. "Já jím spíš podle chuti, než podle kalorických tabulek. Většinou jím relativně zdravě, ale když si dám jednou za čas knedlík nebo smažený sýr, tak to Lucka samozřejmě vyfotí a veřejně to na mě na sociálních sítích práskne. Mně to ale vůbec nevadí, když se člověk hýbe, tak není problém jednou za čas zhřešit," usmívá se Kateřina. A co na to Lucie? "Když jdu třeba do posilovny, tak vím, že se před tím můžu najíst úplně normálně," vrací se k prvnímu jídlu konkrétního dne. "Když trénuju až odpoledne, tak si většinou dávám špagety, rizoto. Menší plátek masa, ale masa nemusí být moc."

Už loni si na MČR Lucie zlepšila osobní rekord v běhu na 800 metrů. Nejprve na 2:16,98, později dokonce na 2:14, 57. Její výkony a hlavně vztah ke sportu maminka velmi dobře vnímá. "Po počátečních komplikacích je z ní plnohodnotná atletka, která běháním žije a chce se dále zlepšovat. Držím jí palce a snažím se jí pomáhat."