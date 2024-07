U rybníku Bezdrev proběhlo mistrovství České republiky v paddleboardingu. Ředitelka závodu Lucie Raab všechno precizně řídila ze břehu. Mistrovství České republiky je pro stojící i pro sedící. Tato forma se vám osvědčila? "Ano, jezdíme na paddleboardech a máme podobné disciplíny. Sport je jenom jeden." MČR 2024 bylo specifické. " Hladina vody je nízká, takže jsme museli zvolit start z vody," vysvětluje Lucie Raab. "Je tady asi o půl metru méně vody, protože se opravovala nějaká klapka na rybníce a nestihlo se to napustit. Ale odhalilo nám to asi deset metrů pláže."

MČR v paddleboardingu na rybníku Bezdrev | Video: Deník/ Kamil Jáša

Málo vody se může stát pro paddleboardisty docela velkým problémem. "Je to strašně mělké, takže by závodníci museli běžet daleko do vody. Proto jsme museli posunout všechno více do středu."

Sedící a stojící paddleboardisté si na břehu předávali zkušenosti. Dorazil i předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora. Podle Lucie Raab se oba světy právě u vodu ideálně propojují. "Protože sport je jen jeden, jak říká Český paralympijský výbor, jehož jsme členy," zopakovala ředitelka MČR. "Dokonce Miroslav Šperk, sekretář toho výboru, je také viceprezident našeho svazu," doplnila.

Pro paddleboardisty byl start u rybníku Bezdrev jedním z vrcholů sezony. "Ano, určitě," přikyvuje Raab. "Je to mistrovství a rozdávají se tu tituly. O to závodníkům jde, protože tím se mohou prezentovat. Tento závod je také nominační na mistrovství světa v paddleboardingu v Dánsku, které bude v polovině září. Zde se nominují jen někteří závodníci z každé disciplíny."