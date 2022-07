Lucie Rybáčková je nejlepší českou šachistkou ve věkové kategorii do čtrnácti let. Aktuálně hraje na výjimečně obsazeném Šachovém festivalu v Českých Budějovicích, kde startují reprezentanti ze 23 zemí světa. Mezi soupeři z Brazílie, Indie nebo třeba Singapuru Lucie Rybáčková říká odvážně: "Chtěla bych vyhrát mistrovství světa."

Podívejte se na video. Výjimečný turnaj na jihu Čech

Vyhrála v Koutech nad Desnou mistrovství České republiky mládeže v šachu, stala se mistryní republiky v kategorii dívek do dvanácti let. A nejlepší je i mezi čtrnáctiletými. "Teď v létě mě čeká mistrovství světa dívek do čtrnácti let," upozorňuje na vrchol sezony, který odehraje v Rumunsku. "V Mamaie," dodává. "Sbírám zkušenosti."

Na turnajích, na kterých hraje, se setkává s velmi kvalitními soupeři a soupeřkami. I proto, že má před nimi a před královskou hrou pokoru, má velký potenciál. Její cesta k šachovnicím vlastně ani nebyla moc komplikovaná. "Přes bratra, ten začal, šachy ho bavily, tak jsem to zkusila a baví mě taky."

Lucie Rybáčková se snaží přemýšlet nad každou partií. "Zahájení se mi líbí od Capablancy nebo od Fischera," dokumentuje, že si bere příklad z velkých hvězd světového šachu. "Občas se mi stane, že se v noci probudím a přehrávám si v hlavě, co jsem mohla udělat v partii jinak, abych vyhrála," usmívá se sympatická hráčka klubu Gambit Jihlava.