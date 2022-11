Lukas Tóth patří do velmi bohaté líhně talentů českobudějovického Jihostroje. Na kurtu je profesí blokař. Podává, útočí a brání. Má za sebou první start mezi dospělými, ten ale doprovázely výhrůžky. Od koho? A jaké? I o tom bude článek, který na stránkách Deníku přineseme v neděli. Jeho dědeček v roli šoféra vozil v osmdesátých letech minulého století autobusem tehdejší volejbalisty českobudějovické Škody, dokonce se žákovským týmem vyrazil až do Maďarska, odkud Lukas pochází. O tom ale nedělní článek Deníku nebude… Dočtete se, jak Lukas Tóth vnímá argentinského nahrávače Girauda. "To je fajn týpek," říká nadějný blokař českých mládežnických reprezentací o volejbalistovi z Argentiny.