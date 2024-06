Osmnáctiletá Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor

Na mistrovství ČR dospělých v atletice ve Zlíně triumfovala na čtvrtce favoritka Manuel z VS Tábor časem 51,91. Druhá byla Tereza Petržílková z Plzně výkonem 52,49, třetí Marcela Pírková z USK za 54,04.

Na 800 m po rozběhu za 2:09,02 skončila třetí Adéla Holubová (17, Sokol ČB, trenér Petr Bahenský) v osobním maximu 2:03,33, kterým zlepšila svůj loňský krajský rekord žen 2:04,97. Její čas je novým českým rekordem dorostenek, který dosud držela Barbora Malíková z Opavy z roku 2018 výkonem 2:03,51.

20letý výškař Sokola ČB Tomáš Jelínek (trenér Jiří Couf) začal skákat na 197 a poprvé opravoval až na 213, ale třikrát shodil a s 208 skončil šestý.

Nejmladší mílařka na startu, 17letá Adéla Štefanová (Sokol), skončila desátá časem 4:40,99.

close info Zdroj: ČAS zoom_in Cílová fotografie finále na 400 m.

Z jihočeských odchovanců vyhrál Tomáš Němejc (Sokol-Dukla) 200 m výkonem 20,58 před Ondřejem Macíkem (Dukla) 20,78 a Janem Jirkou (Olymp) 20,97. Nejlepší čas sezony běžel exbudějovičák Jiří Polák - pátý za 21,30.

Z dalších výsledků: 100 m 24. Martin Dušek 11,08, 11. Kateřina Marušová 12,07 – os. rek., letos druhá v kraji, 23. Nikola Ježková (NV) 12,59, 100 přek. 18. Pavla Molíková (Mil.) 14,43, koule 10. Žaneta Pivcová (JH) 12,37, 3000 m 13. Barbara Kostková (Sok) 12:10,13, kladivo 11. Eliška Krajčová (ČD) 49,62, dálka 9. Molíková 566.

Marek Volf třetím dálkařem: 657

Na závodech v Pacově skočil 17letý Marek Volf (VS) do dálky osobní rekord 657 a je letos třetím mužem v kraji. Z dalších výsledků: disk dor. Andrea Rypáčková (VS) 36,51, kladivo dor. Rypáčková 42,81, žákyně kladivo Karolína Kovářová (Ves.) 28,99. Tábor: koule dor. Rypáčková 12,42, Kateřina Peniašteková 11,42, muži Marek Marvan 15,97, Václav Toman 11,42.

Kvalita na mládežnické olympiádě

Na olympiádu dětí a mládeže v Českých Budějovicích sbírali závodníci našeho kraje pěkná umístění. Plavec Richard Bašta (Písek) byl druhý na 100 motýlek a 200 kraul nejlepšími letošními žákovskými časy v kraji 1:02,23 a 2:04,81, nejrychlejší bylo i jeho 50 kraul 26,00, v němž byl čtvrtý, a čtvrtý byl i na 100 kraul 58,43. Bronzovou na 200 prsa získal Adam Živnůstka (Fezko) za 2:42,31 a na poloviční trati byl čtvrtý v nejlepším letošním výkonu v kraji 1:14,64, Anna Jirmusová (Tábor) vybojovala stříbro na 200 prsa v nejlepších letošních jihočeských 2:44,76 a byla čtvrtá na 100 prsa za 1:18,92.



Úspěchů dosáhli i atleti: 60 m ml. 5. Tomáš Volf 7,96, 7. Nathaniel Weis 8,03, 300 m 6. Josef Kašpárek 36,89, 6. Sofie Janowiaková 40,70 - nejl. v kraji, 60 přek. ml. 4. Amélie Luisa Kubatová 9,54 - nejl. v kraji, 100 přek. 7. Jan Hazuka 15,03, 7. Janowiaková 14,63, výška žáci 6. Lukáš Jůza 180, ml. 5. Tomáš Volf 153, dálka 8. Lucie Blažková 528 - druhá v kraji, ml. 3. Weis 536 - nejl. v kraji, koule 1. Matěj Mikšovský (Bech.) 15,94 - výkon roku v ČR, 2. Jakub Markvart (Ves.) 13,21 - druhý v kraji, oštěp 6. Simona Lhotská 35,58 - výkon roku, 5. Hazuka 46,85, ml. 1. Pavlína Loudová (PT) 40,83 - první v kraji.