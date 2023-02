Filip Toul míří na vinici

Výkon Filipa Toula (SK Čt. Dvory) na 3000 m z mítinku v Linci 8:46,83, kterým zlepšil 36 let starý dorostenecký krajský rekord Jiřího Hniličky a postavil se do čela letošních tabulek své kategorie v ČR, jsme zaznamenali včera. Trenér Pavel Suchý nám informaci doplnil snímkem jeho svěřence z trati a dodává: "Příští víkend se Filip chystá do Itálie - Rovereta, kde bude ČR reprezentovat ve 44. ročníku Cross della Vallagarina, mezinárodního běžeckého závodu mužů a žen zařazeného do okruhu World Athletic Cross Country Bronze. 12 . února ho čeká náročná trať 4,6 km mezi vinicemi…"