Lurdes Gloria Manuel, hvězda jihočeské atletiky, překonala v Ostravě magickou hranici 51 sekund na 400 metrů a zajistila si účast na olympijských hrách v Paříži.

Vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku Jihočeského kraje. Královnou mezi sportovci za rok 2023 je atletka, teprve osmnáctiletá Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor | Video: Deník/ Kamil Jáša

V anketě Deníku, ČUS a Jihočeského kraje, ve které se sčítají body pro nejlepšího sportovce, za rok 2023 vyhrála. Byla a stále je královnou jihočeského sportu. Na slavnostním vyhlášení opatrně mluvila o tom, že by chtěla splnit limit pro účast na OH. Teď se jí to povedlo. Jihočeská atletika bude mít v Paříži zástupkyni. Jmenuje se Lurdes Gloria Manuel, závodí za TJ VS Tábor.

Na Zlaté tretře v Ostravě se jí podařilo zaběhnout na 400 metrů čas 50,59 s. Poprvé stlačila stopky pod 51 vteřin. Osobák znamená splnění limitu na OH!