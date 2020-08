Volejbalisté českobudějovického Jihostroje mají za sebou první domácí přípravný zápas. Výsledek je netradiční: 2:2 na sety.

Jihostroj České Budějovice hraje ve Sportovní hale | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Pátý set už se nehrál. "Je to tréninkové utkání, příprava, výsledek není nejdůležitější," vyprávěl po zápase trenér René Dvořák. "Je ale jasné" že chceme vyhrát každý set, každou výměnu," doplnil. Také proto v určitých fázích utkání velmi emotivně hráčům domlouval a ukazoval, co si přeje, aby splnili. "Pokyny jdou spíš směrem k nahrávači a mladším členům kádru, aby neopakovali stejné chyby," uvedl Dvořák a k zápasu s pražskými Lvy ještě dodal: "My se na soupeře vůbec takticky nepřipravovali, šli jsme do utkání z plného tréninku, navíc nám chybí nahrávač de Amo, to je nejdůležitější postava, architekt naší hry, zatím ještě jsme daleko od toho, co budeme chtít předvádět v sezoně."