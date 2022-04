Tomáš Pomr (trenér VK Lvi Praha): Moje hodnocení musí být více než pozitivní. Uvědomovali jsme si důležitost utkání, a přesto jsme ho znovu vyhráli 3:0. Volejbalisté Jihostroje už neměli co ztratit, tlačili nás a my jsme to ustáli. Děkuji hráčům, skvělým divákům i všem lidem v našem klubu. Věřím, že pro ně jde o odměnu za jejich výbornou práci. Těšíme se na finále. Jakub Janouch (kapitán VK Lvi Praha): Rozhodlo naše větší nasazení i to, co nás zdobilo celou sérii. Mluvím o servisu a následné obraně. Kluci na bloku opět odvedli parádní práci. Jejich výkon zvedal sebevědomí celého týmu a nabalovaly se na něj další činnosti. Děkujeme fanouškům a chceme uspět i ve finále.

Semifinále extraligy volejbalistůZdroj: Deník/ Lvi PrahaRené Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): Jsme velmi zklamaní, ale sportovně musíme uznat, že Praha byla v posledních třech zápasech lepší v útoku. My jsme byli výrazně horší v útoku na kůlech, takže měla i lepší obranu. Dělali jsme, co jsme mohli, ale nikdo se nechytil natolik, abychom mohli něco uhrát. Praze se dařilo všechno, mohla hrát uvolněně. Byla znát i výšková převaha soupeře.

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): Chtěl bych pogratulovat soupeřům, hráli výborně. Celá tato série se odvíjela od dohrávání vysokých balonů, v nichž měli Lvi jasnou převahu. Stejně tak byli lepší na servisu.