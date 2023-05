Moc šancí volejbalisté Jihostroje České Budějovice na vítězství neměli. Pražané vstoupili do posledního zápasu ve finále koncentrovaně. S jasným cílem. Sérii ukončit. To se jim podařilo.

Martin Kryštof vedl tým jako kapitán naposledy | Video: Deník/ Kamil Jáša

Jihostroj nepředvedl v posledním zápase sezony dobrý výkon. Na kurtu se prostřídalo víc hráčů, ale nic tým nenakoplo tak, aby hráči dokázali sérii prodloužit.

I tak má stříbro velkou cenu. České Budějovice začaly sezonu rozporuplně, nevýrazné výkony dokonce vedly k odvolání trenéra Dvořáka. Nahradil ho Zach. V tomto kontextu je stříbro vlastně zlatem. „Asi jo,“ konstatoval Zach pár vteřin po poslední střetnutí finálové série v Praze. „Teď jsme prohráli, to bolí. To musí bolet, ale kdybych měl sezonu zhodnotit s odstupem, tak to pro mě byla obrovská zkušenost.“

Zach přebíral tým, který nebyl v pohodě. Pod jeho vedením se nevydařil závěrečný turnaj ČP, ale v play off Jihostroj překvapil. „Práce s hráči nebyla vždy fantastická, ale po většinu času byla profesionální a dobrá. Děkuju jim za to, že jsme se dostali až do finále.“

Praha má zaslouženě titul, Jihočeši berou stříbro

V boji o zlato byla Praha agresivnější. „My se ale vzájemně chovali jako tým, za to volejbalistům Jihostroje strašně moc gratuluju.“ Sociální sítě zaplavily snad až dojemné vzkazy. Fanoušci podporovali svůj klub v celé sezoně a neopustili ho ani v okamžicích, kdy se ve finále moc nedařilo.

„Pro nás jste mistři.“

„Nikdo stříbro po úvodu sezony nečekal, děkujeme za něj. Byla to velká jízda.“

„Super play off“

V týmu Jihostroje po sezoně skončí několik hráčů. Kariéru hned po poslední finálovém zápase definitivně uzavřel Martin Kryštof. „Stříbro doceníme až později, teď jsme smutní,“ vyprávěl malý velký muž českobudějovické sestavy, který v uplynulých deseti letech patřil mezi nejlepší světová libera. Teď končí. „Definitivně,“ potvrdil. Nikdo a nic ho nepřemluví. Ani trenér, ani spoluhráči, ani fanoušci.

„Ne. Je konec. Byla to krásná etapa života, začne nová, chci zůstat u volejbalu, který mám rád,“ uvedl Kryštof, který se pravděpodobně vrátí domů do Velkého Meziříčí.